CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Бизнес Кадры
|

Онлайн-коммуникация с незнакомцами и дипфейки как инструмент травли: «Лаборатория Касперского» рассказала об актуальных цифровых угрозах для детей

Онлайн-груминг остаётся одной из наиболее актуальных цифровых угроз для детей, а развитие генеративного ИИ создаёт новые риски, связанные с цифровой травлей и дипфейками. Такие выводы представлены в ежегодном отчёте «Лаборатории Касперского» «Взрослые и дети в интернете».

Чем чревато общение с незнакомцами. Согласно исследованию, 22% детей хотя бы раз за год общались в интернете с совершеннолетними незнакомыми людьми, причём среди подростков 15-17 лет этот показатель достигает 34%. При этом заметно выросла осведомлённость родителей о подобных контактах: если в 2024 г. о них знали 10% родителей, то в 2025 — уже 20%. Попытки установить доверительные отношения чаще предпринимались в отношении девочек, чем мальчиков (26% против 19%). Подобное общение может использоваться в рамках онлайн-груминга — попыток злоумышленников установить доверительные отношения с ребёнком для получения приватных фотографий или видео, организации встреч в реальной жизни, а также последующего шантажа или вовлечения в противоправную деятельность.

«Обучая детей осторожности в общении с незнакомцами в повседневной жизни, родителям важно обращать внимание и на аналогичные меры безопасности в интернете. Люди с плохими намерениями могут притворяться ровесниками ребёнка или заранее изучать информацию о нём в социальных сетях, чтобы быстрее войти в доверие. Поэтому важно объяснять детям, что не стоит добавлять в друзья незнакомцев, даже если общение кажется безопасным, а также пересылать личные фотографии, видео или другую конфиденциальную информацию. Если незнакомец просит сохранять общение в тайне, об этом, наоборот, следует рассказать родителям. Задача взрослых — создать такую атмосферу в семье, чтобы ребёнок не боялся сообщить о неприятной или опасной ситуации в интернете. Это один из наиболее эффективных способов профилактики подобных угроз», — сказал Андрей Сиденко, руководитель направления по детской онлайн-безопасности в «Лаборатории Касперского».

Новые технологии — новые угрозы. Наряду с традиционными рисками появляются и новые угрозы, связанные с развитием генеративного ИИ. Например, возникают новые формы цифровой травли с использованием дипфейков. По данным исследования «Лаборатории Касперского», 13% детей сталкивались с различными формами травли в интернете — от оскорбительных сообщений до распространения личной информации. Среди родителей, которым было известно о случаях кибербуллинга в отношении их детей, 14% сообщили об использовании поддельных изображений или видео.

Пока такие сценарии встречаются реже других форм кибербуллинга, о которых уже известно достаточно много, — оскорбительных комментариев, преследования или домогательств в интернете, однако развитие технологий генерации контента требует всё большего внимания к вопросам цифровой репутации. Фотографии, видео и другие материалы, опубликованные в сети, потенциально могут использоваться для создания дипфейков и других видов поддельного контента.

«Дети не всегда задумываются о последствиях своих действий в интернете, поэтому и сегодня остаются одной из самых уязвимых групп для злоумышленников. К сожалению, иногда онлайн-активность может приводить и к негативным результатам — от финансовых потерь из-за мошеннических схем до долгосрочного влияния на цифровую репутацию. Поэтому всё большее значение приобретает цифровая грамотность. Сегодня любой публичный контент может использоваться не только для общения, но и для создания поддельных изображений или видео с помощью технологий ИИ. В ближайшие годы эти тенденции, вероятно, будут только усиливаться. С одной стороны, будет расти роль нейросетей в создании контента, с которым взаимодействуют дети, включая материалы, которые могут вводить в заблуждение. С другой — злоумышленники будут всё активнее использовать социальную инженерию и инструменты ИИ, адаптируя свои сценарии под интересы и поведение подростков. Поэтому важно учить детей осознанно относиться к своему цифровому следу и понимать, что любой контент, размещённый в сети, потенциально может быть использован без их ведома», — сказал Михаил Гербер, коммерческий директор «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» рекомендует обучать детей: настраивать приватность в соцсетях и мессенджерах: скрывать свои посты и личную информацию от посторонних и тех, кому не доверяешь, даже если знаком лично; не выкладывать в сеть лишнее: номер школы, домашний адрес, личный телефон, адрес электронной почты, свои и чужие компрометирующие фото; для защиты аккаунтов от взлома придумывать сложные пароли, которые содержат минимум 12 знаков: большие и маленькие буквы, цифры, спецсимволы; включать двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно; никому не говорить пароли, коды из SMS и всплывающих уведомлений, даже людям, которые представляются сотрудниками официальных организаций; не переходить по подозрительным ссылкам в почте, мессенджерах, соцсетях — даже если прислал знакомый; не скачивать файлы от незнакомцев в мессенджерах, особенно с расширением .apk.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

В России создано недорогое устройство для зарядки аккумуляторов, продлевающее срок их службы

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Рынок чипов в России продолжит падать. Китайские компоненты усиливают позиции

Сын ответил за отца. Владельцы «Ланита» и «Айтеко» теряют активы из-за венчурных инвестиций их родителей

Информсистемы госорганов защитят криптографией

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290