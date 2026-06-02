K2 Cloud: 69 из 70 ИТ-руководителей признают «кризис железа» и пересматривают инфраструктурную стратегию

99% российских компаний среднего и крупного бизнеса признают «кризис железа» реальной проблемой. Такие данные получил K2 Cloud по итогам опроса 70 ИТ-руководителей. На фоне резкого роста цен на оборудование треть компаний рассматривает полный или частичный отказ от собственной инфраструктуры в пользу облака. Об этом CNews сообщили представители K2 Cloud.

Российский рынок серверов и СХД по итогам 2025 г. почти удвоился в денежном выражении — до 280 млрд руб. против 155 млрд руб. годом ранее. Однако участники рынка подчеркивают, что это произошло главным образом из-за роста цен. С августа 2025 г. цены на СХД выросли в несколько раз, а на их долю приходится до двух третей себестоимости сервера. «Рост рынка систем хранения данных — это зеркало того, как дорожают компоненты и само оборудование. В 2026 г. можно констатировать факт, что подорожал сам "входной билет" в инфраструктуру», — отметил Сергей Зинкевич, CEO K2 Cloud.

Расходы на ИТ растут, но не ради расширения

У 53% опрошенных компаний (37 из 70) бюджеты на ИТ-инфраструктуру в 2025 г. выросли, однако эксперты K2 Cloud указывают: это далеко не всегда означает наращивание парка, чаще речь идет о компенсации ценового давления. Еще 34% компаний удерживают бюджеты на прежнем уровне, что формирует риск накопления «инфраструктурного долга» — отложенных обновлений, которые придется финансировать позднее и дороже.

Бюджеты на облака: ни одного сокращения

На фоне давления на капитальные расходы облачные бюджеты демонстрируют принципиально иную динамику. Ни один из 70 респондентов не сообщил о сокращении расходов на облака: у 43% они выросли, у 57% остались прежними. Это совпадает с общерыночной картиной: по итогам 2025 г. рост российского облачного рынка оценивается в 29%.

Смена стратегии: гибрид вместо отказа от железа

Кризис железа не привел к массовому исходу компаний с собственной инфраструктуры. Согласно опросу, 45% респондентов сохраняют фокус на оборудовании on premise. Вместе с тем 36% — 26 компаний из 70 — рассматривают полный или частичный переход в облако. Рынок движется не к отказу от железа, а к смешанным моделям, при которых облако закрывает риски непредсказуемых закупок.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

«Очень сложно сейчас купить оборудование, каждый месяц растут цены, сроки поставок сдвигаются регулярно вправо, и прогнозировать что-то трудно. В данной ситуации облачные технологии, безусловно, закрывают риски. Мы понимаем, что можем получить инфраструктуру в нужном объеме и использовать ее так, как нам нужно, в том числе для R&D-проектов. Гипотезы нужно на чем-то разворачивать и тестировать, и здесь облако явно ценно: ресурсы можно получить быстро и использовать ограниченное время без необходимости покупки и ожидания оборудования под эти задачи», — сказал Степан Спиряев, заместитель директора по цифровым технологиям ТК «Центр».

«Ощущаем зависимость от импортных вендоров и проблемы со сроками поставки оборудования. Смотрим в сторону отечественного оборудования, но пока не хватает успешных кейсов, чтобы принять решение о применении», — сказал Александр Изюмский, ИТ-директор АСНА.

