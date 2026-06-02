«Кросстех» и Qtech объявили о стратегическом партнерстве

«Кросстех», российский провайдер услуг в области кибербезопасности, объявил о расширении своего портфеля решений за счет интеграции продуктов Qtech, российского производителя телекоммуникационного и ИТ-оборудования. Продуктовая линейка вендора включает в себя широкий спектр оборудования, включая коммутаторы, маршрутизаторы, серверное оборудование и системы хранения данных, предназначенные для корпоративных сетей и центров обработки данных.

Значительная часть продукции Qtech внесена в реестры Минпромторга, а программное обеспечение включено в реестр российского ПО. Это существенно упрощает для «Кросстеха» работу с государственными заказчиками и объектами критической информационной инфраструктуры, обеспечивая соблюдение требований по импортозамещению.

«Расширение нашего портфеля за счет продуктов Qtech является важным шагом в развитии направления ИТ-услуг. Решения Qtech давно зарекомендовали себя на рынке телеком- и ИТ-оборудования и успешно внедрены в инфраструктуру многих крупных компаний и государственных организаций. Уверен, что наше сотрудничество откроет новые возможности для реализации комплексных проектов», — отметил Станислав Дарчинов, исполнительный директор «Кросстеха».

Со своей стороны, Qtech видит в этом партнерстве потенциал для развития региональной сети и укрепления позиций на рынке комплексных ИТ-решений. «Сотрудничество с «Кросстехом» позволит предложить нашим заказчикам надежные и эффективные решения для задач безопасной цифровой трансформации, объединив наше оборудование с ведущими решениями информационной безопасности и экспертизой интегратора», — сказал Илья Федорушкин, коммерческий директор Qtech.

