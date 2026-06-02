Научный фундамент — для промышленных решений: «Интерпроком» и Дивизион «Машиностроение» МГТУ им. Баумана начинают сотрудничество

Компания «Интерпроком» и Дивизион «Машиностроение» МГТУ им. Н.Э. Баумана заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились объединить усилия в области цифровизации промышленности, соединив фундаментальные научные исследования с практическим опытом создания ИТ-решений для управления физическими активами, в том числе. Об этом CNews сообщили представители «Интерпроком».

Документ подписали президент компании «Интерпроком» Леонид Алтухов и управляющий директор Дивизиона «Машиностроение» МГТУ им. Н.Э. Баумана Максим Французов.

Дивизион «Машиностроение» объединяет научно-образовательные и исследовательские подразделения МГТУ, специализирующиеся в области проектирования, производства и эксплуатации машин и оборудования. «Интерпроком» создает цифровые решения для промышленности, включая управление активами/ТОиР на базе собственной платформы «Аксиома».

В рамках сотрудничества стороны планируют совместную работу над новыми решениями на стыке науки и практики, что соответствует стратегии развития МГТУ им. Н.Э. Баумана по достижению технологического лидерства, а также исследовательской и технологической повестке «Интерпроком». Разработки Дивизиона предполагается использовать при развитии программных продуктов «Интерпроком», что позволит объединить фундаментальную проработку процессов в машиностроении с опытом их автоматизации. Результаты планируется внедрять на реальных промышленных объектах.