Скала^р и Береста РК договорились о совместном развитии технологий резервного копирования в составе ПАК

В рамках конференции ЦИПР 2026 Скала^р (Группа Rubytech) и ООО «Береста РК» подписали соглашение о технологическом партнерстве. Стороны объединяют экспертизу для совместной программы развития подсистем резервного копирования в составе программно-аппаратных комплексов (ПАК) Скала^р МХД.Р.

Сотрудничество отвечает на ключевой запрос операторов ЦОД, облачных провайдеров и заказчиков из финансового сектора — переход от «лоскутного» импортозамещения к целостной доверенной инфраструктуре, в которой защита данных является встроенной, а не «надстроенной» функцией. Совместная работа Скала^р и Бересты позволит заказчикам получить предсказуемую TCO, сокращенные сроки внедрения и единую техническую поддержку по всему технологическому стеку — от аппаратной платформы до системы резервного копирования. Для рынка это означает появление готового, протестированного и совместимого комплекса, который минимизирует риски заказчика в отношении интеграции разнородных компонентов и ускоряет миграцию критических систем на отечественные технологии.

В рамках соглашения партнеры проведут глубокую техническую интеграцию системы резервного копирования «Береста» с линейкой программно-аппаратных комплексов Скала^р резервного копирования и восстановления данных — с оптимизированными сценариями защиты информации для виртуализации, баз данных и контейнерных сред. Стороны формируют скоординированную дорожную карту развития продуктов: функциональные требования со стороны Скала^р учитываются в роадмапе Бересты, а архитектурные новшества СРК синхронизируются с релизными циклами ПАК. Решения будут проходить совместную полигонную отработку на нагрузочных сценариях, характерных для крупных инфраструктурных заказчиков, ключевых игроков рынка, предприятий с высокими требованиями к отказоустойчивости, с фиксацией референсных показателей RPO и RTO. Для заказчиков предусматривается согласованная модель технической поддержки и совместного сопровождения инцидентов. Дополнительно запланированы совместные программы обучения и сертификации для интеграторов и инженерных команд заказчиков.

«Рынок уходит от эпохи покомпонентного импортозамещения к созданию целостной доверенной инфраструктуры, в которой совместимость доказана не сертификатом, а подтверждена тестированиями и общими нагрузочными испытаниями. Партнерство с "Берестой" встраивает резервное копирование в архитектуру наших ПАК на этапе проектирования. Для заказчика это означает понятную совокупную стоимость владения, прогнозируемые RPO и RTO и единую точку ответственности по всему стеку», — отметил Виктор Урусов, руководитель Скала^р (Группа Rubytech).

«Традиционно подсистема резервного копирования включалась в состав ПАК как надстройка. В партнерстве со Скала^р мы реализуем иной подход: синхронизируем релизные циклы продуктов, проводим совместное стендирование решений и формируем единое окно технической поддержки. Отдельным направлением сотрудничества является разработка целевых вариантов исполнения подсистемы резервного копирования под требования ключевых заказчиков — как правило, именно этот аспект определяет реальную совместимость решений в промышленной эксплуатации», — подчеркнул Дмитрий Ханецкий, коммерческий директор ООО «Береста РК».

