Бизнес стал на 27% чаще закупать услуги в области информационной безопасности

Специалисты электронной торговой площадки «ТендерПро» изучили, как изменился спрос со стороны бизнеса на услуги по информационной безопасности. Аналитики установили, что число коммерческих торгов за последний год выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом год назад. Об этом CNews сообщили представители «ТендерПро».

Чаще всего компании проводят тендеры на услуги по киберразведке и мониторингу угроз информационной безопасности (спрос вырос на 28%), услуги по обнаружению и реагированию на киберугрозы (спрос вырос на 25,3%) и услуги по выявлению и предотвращению онлайн-мошенничества (спрос вырос на 22,6%).

Преимущественно тендеры на услуги по информационной безопасности проводят предприятия из: Москвы и Московской области (в 29,1% случаев); Санкт-Петербурга и Ленинградской области (в 13,2% случаев); Краснодарского края (в 5,6% случаев); Свердловской области (в 4,7% случаев); Ростовской области (в 3,2% случаев); Нижегородской области (в 2,9% случаев); Челябинской области (в 2,8% случаев); Республики Татарстан (в 2,6% случаев); Новосибирской области (в 2,5% случаев); Республики Башкортостан (в 2,4% случаев).

«Кратное увеличение кибератак и давление регуляторов вынуждает бизнес выделять все больше ресурсов на организацию информационной безопасности. По нашим подсчетам, количество коммерческих тендеров на такие услуги выросло почти на треть. Чаще всего торги на услуги по информационной безопасности проводят компании из финансового сектора, сфер промышленности, ТЭК, телекоммуникаций и ритейла», — сказала директор по развитию цифровых продуктов ООО «ТендерПро» Ольга Горчицына.