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«Бриз» и Санкт-Петербург запускают проект городских технопарков с инвестициями более 3 млрд рублей

Компания «Бриз» и Санкт-Петербург договорились о реализации инвестиционного проекта «Городские технопарки». Об этом CNews сообщил представитель «Бриза».

Проект предполагает создание современных индустриальных площадок для высокотехнологичного бизнеса в городской черте. Объем инвестиций составит не менее 3 млрд руб. Планируется создать более 500 рабочих мест и построить не менее 25 тыс. м2 многофункциональных производственных помещений.

Стороны договорились создать экономические, правовые и организационные условия для реализации проекта. В соглашении отдельно зафиксированы локализация высокотехнологичных производств в Петербурге и развитие промышленного редевелопмента — обновления городских территорий под современные задачи бизнеса.

Для Петербурга это возможность модернизировать промышленную инфраструктуру: современные площадки появляются внутри городской среды и работают на развитие бизнеса, занятости и налоговой базы. Такой подход позволяет вовлекать в экономический оборот промышленные площадки, повышать их эффективность и формировать новые точки деловой активности в черте города.

Городские технопарки — новый формат индустриальной недвижимости, который объединяет производственные, складские, офисные и сервисные функции. Резидент может разместить в одном контуре производство, сборку, хранение, демонстрационную зону и административный офис, не распределяя процессы по разным локациям.

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«Для нас этот проект — вклад в развитие новой индустриальной среды Петербурга. Городу нужны современные площадки, где высокотехнологичный бизнес сможет быстро запускаться, расти и масштабироваться. “Городские технопарки” должны стать именно такой инфраструктурой — работающей на развитие производства, занятости и инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга», — отметил коммерческий директор компании «Бриз» Артем Чесноков.

Проект ориентирован на компании, которым важны не только квадратные метры, но и готовая инфраструктура: инженерные мощности, удобная логистика, офисные блоки, зоны разгрузки, парковки и профессиональное управление объектом. Такие площадки востребованы у малых и средних производственных предприятий, технологических компаний, инжиниринговых команд и сервисных операторов. В условиях дефицита современных индустриальных площадей внутри Петербурга такие проекты становятся одним из перспективных направлений для инвестиций в промышленную инфраструктуру. Они позволяют бизнесу оставаться в городской среде, сокращать логистические издержки и повышать кадровую устойчивость благодаря близости к жилым районам и транспортным узлам

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