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ГК «Нацпроектстрой» и ИТ-компания Directum договорились совместно развивать цифровые HR-технологии

Группа компаний «Нацпроектстрой» и Directum, российский ИТ-разработчик программных продуктов для управления компанией, объявили о подписании соглашения, которым скрепили договоренности о развитии цифровых технологий в сфере управления персоналом.

Первоочередная задача партнерства — тиражирование кадровых электронных процессов на базе системы Directum HR Pro в предприятиях и организациях группы компаний «Нацпроектстрой». В холдинге позитивно оценивают пилотные проекты: уже внедренные решения позволяют снижать затраты на бумагу и расходные материалы, логистику и хранение документов.

В рамках сотрудничества стороны также договорились об обмене опытом, технологической и методологической информацией. Еще одним аспектом партнерства станет совместное участие представителей компаний в мероприятиях, связанных с разработкой и использованием технологий цифровизации.

«Нацпроектстрой» объединяет более 100 компаний, где трудятся свыше 100 тыс. сотрудников. Наши специалисты заняты в сфере проектирования, строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры по всем регионам страны. Многие работают на удаленных объектах, вахтовым методом. Цифровизация кадрового документооборота сократит время на оформление трудоустройства, командировок и отпусков, ознакомление с документами», — сказала Татьяна Горловская, заместитель генерального директора по управлению персоналом «Нацпроектстроя».

«Отрасль инфраструктурного строительства — системообразующая для страны, и сегодня мы особенно хорошо осознаем важность её слаженной работы. Это соглашение для нас большая честь и ответственность. Мы ожидаем, что вместе с „Нацпроектстроем“ создадим передовые цифровые решения, которые помогут холдингу качественно решать бизнес-задачи и внесут свой вклад в повышение эффективности работы предприятия», — отметила директор по отрасли тяжелой промышленности и строительства компании Directum Зинаида Пировских.

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