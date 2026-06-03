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НИУ «МЭИ» и «Ростелеком» подписали соглашение о подготовке ИТ-специалистов

НИУ «МЭИ» и ИТ-школа РТК подписали соглашение о долгосрочном партнерстве в сфере ИТ-образования. Документ закрепляет сотрудничество в рамках проекта по ИТ-аккредитации и нацелен на интеграцию корпоративных решений «Ростелекома» в образовательный процесс университета.

Соглашение подписали директор по развитию стратегических проектов «Ростелекома» Владимир Татаринцев и ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев. Поводом для закрепления партнерства стали в том числе новые требования к ИТ-аккредитации, вступившие в силу с 1 января 2026 г.: крупные компании с годовой выручкой от 1 млрд руб., штатом от 100 сотрудников и налоговыми льготами обязаны взаимодействовать с образовательными организациями и ежегодно направлять не менее 3% сэкономленных на льготах средств на развитие ИТ-образования.

Сотрудничество уже ведется: в МЭИ разработаны новые дисциплины для программы «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», проводится экспертиза образовательных программ по всему ИТ-кластеру университета, а преподаватели проходят повышение квалификации по работе с отечественным программным обеспечением «Ростелекома». В рамках партнерства ИТ-школа РТК предоставит доступ к ИТ-продуктам и облачной инфраструктуре для использования в учебном процессе, организует стажировки и привлечет своих специалистов к проведению практических занятий. Студенты получат возможность разбирать реальные кейсы с использованием отечественных ИТ-решений.

«Мы нацелены на выстраивание среды подготовки специалистов: студенты МЭИ будут осваивать востребованные индустрией знания и отрабатывать практические навыки — в том числе на реальных кейсах «Ростелекома» с применением отечественных ИТ‑решений. Партнерство свяжет учебный процесс с практикой нашей отрасли», — сказал директор по развитию стратегических проектов «Ростелекома» Владимир Татаринцев.

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«В рамках сотрудничества между МЭИ и Ростелекомом уже разработаны новые дисциплины для многопрофильной образовательной программы «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» направления «Информатика и вычислительная техника», проводится экспертиза образовательных программ и программ дисциплин по всему ИТ-кластеру образования в МЭИ. Участие ведущих специалистов-разработчиков со стороны «Ростелекома» в проведении студенческих НИР позволит актуализировать подготовку ИТ-специалистов, а также повысить уровень практической подготовки выпускников», — отметил ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

МЭИ стал одним из первых стратегических партнеров ИТ-школы РТК: в ближайшее время «Ростелеком» планирует заключить аналогичные соглашения с другими ведущими вузами страны.

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