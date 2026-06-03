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ORS и ИТ-холдинг «T1» создают защищенную облачную инфраструктуру для критических ИТ-систем в авиаотрасли

Компании ORS и ИТ-холдинг «Т1» («Т1 Облако») подписали меморандум о сотрудничестве. ORS, разработчик ИТ-решений для авиационной и туристической отраслей, будет использовать инфраструктуру ИТ-холдинга «T1» для размещения и поддержки критически важных систем авиакомпаний и аэропортов. Партнерство позволит заказчикам ORS повысить надежность и устойчивость ИТ-инфраструктуры и обеспечить защиту персональных данных.

Облачная инфраструктура будет развернута в аттестованном контуре ИТ-холдинга «Т1» в соответствии с требованиями, предъявляемыми к объектам критической информационной инфраструктуры первой категории значимости (ЗОКИИ), а также к государственным информационным системам и информационным системам персональных данных первого уровня защищенности.

На базе инфраструктуры «T1 Облако» ORS создаст платформу для размещения автоматизированных информационных систем оформления воздушных перевозок (АИС ОВП). В основе — российские программные и аппаратные решения, включая сертифицированные средства защиты информации, соответствующие требованиям регуляторов в области информационной безопасности. ИТ-холдинг «T1» предоставляет все необходимые программно-аппаратные комплексы и системное программное обеспечение для проекта.

Для объектов КИИ первой, наивысшей категории значимости, применяется максимальный набор мер защиты, который включает многоуровневый контроль доступа, непрерывный мониторинг, реагирование на инциденты, обеспечение отказоустойчивости и соблюдение регламентированных процедур информационной безопасности на всех этапах жизненного цикла систем.

Благодаря сотрудничеству ORS и ИТ-холдинга «T1» авиакомпании, аэропорты и агентства, использующие решения ORS, получат не только специализированный отраслевой функционал, но и дополнительные гарантии надежности, устойчивости и защищенности ИТ-инфраструктуры.

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«Подход ORS заключается в комплексном обеспечении информационной безопасности инфраструктуры — как собственной, так и клиентской — на основе гибких программных решений в полном соответствии с действующими законодательными нормами. Развитие инфраструктуры с учетом требований, предъявляемых к объектам первой категории значимости КИИ, позволяет нам формировать для клиентов надежную, защищенную технологическую среду в условиях растущих киберрисков и регуляторных требований. Решения ИТ-холдинга «Т1» полностью соответствуют нашей стратегии и при этом позволяют существенно снизить затраты на создание и эксплуатацию системы безопасности», — сказал Александр Корзун, руководитель отдела информационной безопасности ORS.

«ИТ-холдинг «T1» уделяет большое внимание соблюдению требований регуляторов и обеспечению высокого уровня информационной безопасности. Для авиационной отрасли это особенно важно, поскольку стабильность и защищенность ИТ-инфраструктуры напрямую влияют на непрерывность авиасообщения и качество сервисов для пассажиров. Партнерство с ORS позволит участникам отрасли эффективно снижать риски информационной безопасности, соблюдать требования законодательства и при этом сохранять гибкость и масштабируемость ИТ-инфраструктуры», — отметил Георгий Джабиев, коммерческий директор «Т1 Облако».

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