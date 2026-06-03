CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Интернет E-commerce
|

RWB завершила три выпуска ЦФА досрочно благодаря высокому интересу инвесторов на платформе «А-Токен»

Группа RWB (объединенная компания Wildberries & Russ) провела три успешных размещения цифровых финансовых активов на платформе «А-Токен». Все три выпуска были закрыты досрочно благодаря высокому интересу со стороны инвесторов. Об этом CNews сообщили представители RWB.

После рекордного первого размещения объемом 2 млрд руб., которое было реализовано всего за 10 минут, компания закрепила успех двумя дополнительными выпусками по 4 млрд руб. каждый. Общая сумма выпусков составила 10 млрд рублей.

Условия размещения предусматривали купон со ставками 16,75% в первом выпуске и 16,5% годовых в последующих при условии, что ключевая ставка Банка России удерживается в диапазоне 12,5–16,5%.

Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений
Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений Цифровизация

«Мы рады, что ЦФА группы RWB вызвали высокий интерес со стороны инвесторов. Широкий спрос еще раз подтверждает, что рынок цифровых активов переходит в стадию зрелости, а доверие инвесторов к этому инновационному инструменту укрепляется. Благодаря гибкости и цифровизации процессов RWB, мы смогли оперативно предложить инвесторам дополнительный объем после того, как первый выпуск был реализован всего за 10 минут. Успешное размещение ЦФА подчеркивает нашу приверженность к развитию цифровых технологий и открывает новые горизонты для наших клиентов и партнеров», — отметил председатель правления «WB Банка» и глава финтеха RWB Георгий Горшков.

«Мы наблюдаем устойчивый интерес инвесторов к более сложным продуктам, чем традиционные депозиты. Такие крупные эмитенты, как группа RWB, позволяют нашим клиентам диверсифицировать портфели качественными активами. Особенно приятно, что наше партнерство показало высокую эффективность — три последовательных выпуска за считанные дни демонстрируют, насколько технологичной и гибкой стала платформа «А-Токен» для работы с такими масштабными размещениями», — сказал директор по инновациям «Альфа-Банка» Денис Додон.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

«Яндекс» продал «Авто.ру» за 35 миллиардов

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Жадность Microsoft зашкалила. За доступ к ИИ-помощнику программистов обдирают до нитки по новой системе оплаты

Начались поставки в войска скоростного малошумного БПЛА «Скат-220»

Америка тратит на господдержку производителей чипов больше всех в мире. Даже Китай не может ее переплюнуть

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290