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«Сбер2B» и ЦРПП Санкт-Петербурга будут помогать предпринимателям города развивать свой бизнес

«Сбер2B», технологический партнер по автоматизации бизнес-процессов, и Центр развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга (Оператор «Мой бизнес»), ключевой городской институт поддержки МСП, подписали соглашение о сотрудничестве для поддержки малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга. Об этом CNews сообщили представители «Сбер2B».

Документ закрепляет партнерство «Сбер2B» с Центром развития и поддержки предпринимательства (Оператор «Мой бизнес») как с официальным каналом взаимодействия с предпринимательским сообществом города. Стороны договорились о регулярном обмене экспертной информацией для роста бизнеса МСП, проведении совместных мероприятий, а также о системной работе по информированию предпринимателей Санкт-Петербурга о продуктах и экспертизе «Сбер2B».

В рамках ключевых направлений сотрудничества партнеры также планируют проводить семинары, тренинги, конференции и другие форматы взаимодействия с предпринимательским сообществом.

Фактическим результатом соглашения станет создание постоянной площадки для диалога между бизнесом и сервисами поддержки. Это позволит повысить уровень доверия к цифровым решениям «Сбер2B», расширить охват целевой аудитории предпринимателей и сформировать прочную базу для запуска новых точечных проектов, направленных на развитие сектора МСП в городе.

«Сегодня клиентами «Сбер2B» являются более 1,2 млн представителей малого бизнеса страны. Партнерство с Центром развития и поддержки предпринимательства (Оператор «Мой бизнес») открывает новые возможности для развития предпринимательства в Санкт-Петербурге. Совместная работа позволит нам эффективнее доносить информацию о наших продуктах и экспертизу до целевых аудиторий предпринимателей, создавая дополнительные возможности для роста бизнеса. Мы закрепляем партнерство с Центром развития и поддержки предпринимательства (Оператор «Мой бизнес») города как с ключевым городским институтом поддержки предпринимателей, чтобы регулярно помогать бизнесу региона системно и качественно развиваться», ‒ сказал Леонид Лишневецкий, генеральный директор «Сбер2B».

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Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений Цифровизация

«Партнерство между нами и «Сбер2В» — это всегда взаимная выгода. Оно позволяет малому и среднему бизнесу опираться на ресурсы бизнес-группы Сбер2B ‒ участника Группы «Сбер» ‒ чтобы расти увереннее и быстрее. Наша задача — помогать предпринимателям делать это без резких рывков, постепенно внедряя новые инструменты по мере их реальной востребованности. У нас уже открыто более 142 тыс. личных кабинетов, где бизнес может получить полный спектр консультационных мер поддержки. И партнерство со «Сбер2В» расширит эти возможности», — сказал Лев Кузнецов, директор Центра развития и поддержки предпринимательства (оператор «Мой бизнес») Санкт-Петербурга.

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