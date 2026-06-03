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VK и Т2 расширяют сотрудничество в сфере больших данных и рекламных технологий

В рамках подписанного соглашения VK и Т2 планируют развивать совместные проекты в области рекламных и телекоммуникационных технологий.

Ключевой трек партнерства — развитие сотрудничества в сфере цифровой рекламы. Компании намерены создавать и развивать новые инструменты таргетирования для повышения точности донесения сообщений до целевых аудиторий, улучшать качество аналитики и разрабатывать новые кросс-канальные продукты для продвижения.

VK и T2 планируют объединить усилия в области анализа больших данных для создания новых аналитических продуктов и разработки персонализированных решений для улучшения качества рекомендаций, прогнозирования тенденций и противостояния киберугрозам.

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«Т2 – наш надежный партнер, с которым мы на протяжении нескольких лет успешно развиваем совместные технологические проекты. Ожидаем, что расширение сотрудничества будет плодотворным и мы совместно представим рынку качественные цифровые и рекламные решения, востребованные в сфере автоматизации бизнеса», — сказала операционный директор бизнес-группы «Экосистемные и комплексные сервисы» VK Ирина Совик.

«Расширение партнерства с VK открывает новые возможности для создания инновационных продуктов на стыке телекоммуникаций и цифровых экосистем. Объединяя ресурсы и экспертизу, мы создаем продукты нового поколения для рекламного рынка и бизнеса. Уверены, что такое партнерство принесет измеримую пользу бизнесу и нашим клиентам», — отметила заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева.

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