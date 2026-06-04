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«Аэрофлот» и VK договорились о стратегическом сотрудничестве

«Аэрофлот» и VK договорились о стратегическом сотрудничестве. Соответствующий меморандум подписали генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский и генеральный директор VK Владимир Кириенко.

В рамках подписанного соглашения компании планируют разрабатывать, внедрять и совместно продвигать цифровые продукты.

Отдельное направление сотрудничества — совершенствование бизнес-процессов «Аэрофлота» с использованием решения VK Business Analytics от VK Tech. Проект включает создание системы процессной аналитики, разработку методологии достижение целевых метрик по оптимизации процессов.

VK предоставит «Аэрофлоту» доступ к рекламным и маркетинговым платформам для продвижения сервисов авиакомпании и работы с клиентами. Компании будут совместно развивать ИИ-инструменты и решения на базе больших данных для повышения качества клиентского опыта.

«Аэрофлот» намерен использовать бизнес-инструменты Max: мини-приложение и чат-бот, для развития информационного канала и предоставления новых возможностей для пассажиров.

«В условиях стремительных изменений и цифровизации транспортной отрасли, повышения клиентских требований к уровню обслуживания использование передовых технологий становится ключевым фактором конкурентоспособности. Внедрение системы бизнес-аналитики от VK Tech поможет оптимизировать ключевые аналитические процессы, а использование сервисов экосистемы VK — рекламных платформ, а также бизнес-инструментов Max — даст возможность более эффективно взаимодействовать с пассажирами», — сказал генеральный директор «Аэрофлот» Сергей Александровский.

«Для авиационной отрасли так же, как и для ИТ важны скорость, надежность и устойчивость цифровых решений. Мы рады объединить усилия с «Аэрофлотом» и вместе создавать и развивать уникальные сервисы, которые помогут пассажирам авиакомпании чувствовать себя защищённо и уверенно. Рассчитываем, что наша совместная работа в сфере цифровизации клиентского опыта, процессной аналитики, больших данных и ИИ поможет Аэрофлоту повысить эффективность и вывести клиентский опыт на еще более высокий уровень», — отметил генеральный директор VK Владимир Кириенко.

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Первым практическим шагом в рамках меморандума стало подписание договора с «ВК Цифровые Технологии». «Аэрофлот» и «ВК Цифровые Технологии», компания входящая в состав российской технологической корпорации VK, будут совместно внедрять инновационные инструменты бизнес-аналитики.

Договор о реализации проекта Process Mining подписали заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию «Аэрофлота» Илья Перфильев и генеральный директор «ВК Цифровые Технологии» Павел Гонтарев.

Цель проекта — обеспечить передовой уровень цифровизации в бизнес-процессах крупнейшего российского авиаперевозчика с помощью внедрения актуального решения.

Process Mining, или процессная аналитика — стратегическая инициатива «Аэрофлота», направленная на повышение эффективности ключевых процессов. Результат обеспечивается за счёт управления на основе данных и анализа цифровых следов. Ожидаемый эффект — рост операционной эффективности бизнеса и формирование культуры непрерывного совершенствования, которая будет опираться на точные и системные данные.

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