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АНО «Моспром» и HeadHunter договорились совместно развивать кадровый потенциал индустриального сектора столицы

АНО «Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности “Моспром”» и ООО «Хэдхантер» подписали соглашение, направленное на популяризацию промышленности столицы, повышение престижа инженерных и технических специальностей, а также привлечение молодых специалистов на производственные площадки города. Об этом CNews сообщили представители ДИиПП Москвы.

Свои подписи под соглашением поставили генеральный директор АНО «Моспром» Ольга Старикова и директор по взаимодействию с государственными органами и корпоративному управлению HeadHunter Дмитрий Маркелов.

«В городе реализуется комплекс инициатив для формирования кадрового потенциала московской промышленности. Так, с 2019 г. для популяризации индустриального сектора в столице развивается проект «Открой#Моспром», который включает в себя около 10 различных форматов: экскурсии на действующие предприятия, мастер-классы, хакатоны, квизы, викторины, лекции и другие. На сегодняшний день он объединяет более 150 высокотехнологичных заводов. Подписанное соглашение позволит объединить усилия города и бизнеса по привлечению кадров в промышленность, а также по продвижению проектов, которые формируют у молодежи интерес к инженерным и производственным профессиям», — отметила Ольга Старикова.

Стороны договорились о расширении взаимодействия в части информационного обмена, организации семинаров, конференций, выставок и других просветительских проектов.

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«Сегодня индустриальному сектору нужны не только квалифицированные специалисты, но и устойчивый интерес молодежи к инженерным, техническим и производственным профессиям. Партнерство с АНО “Моспром” позволит объединить экспертизу города и нашей платформы: усиливать профориентационные проекты, делать возможности московских предприятий более заметными для соискателей и помогать работодателям выстраивать долгосрочную работу с будущими кадрами. Мы видим большой потенциал в таких инициативах, потому что они помогают менять восприятие современной промышленности и показывать ее как технологичную, перспективную и открытую для карьерного развития сферу», — сказал Дмитрий Маркелов.

За семь лет существования проекта «Открой#Моспром» было организовано более 3500 экскурсий и свыше 1000 мастер-классов. Любой желающий может посетить и предприятия с многолетней историей, и инновационные площадки. Такие мероприятия одинаково интересны как школьникам и студентам, так и старшему поколению. Проект «Открой#Моспром» становится важным элементом промышленной политики города, превращая заводы из закрытых территорий в открытые площадки знаний, стимулируя интерес к инженерным и производственным профессиям, а также повышая престиж столичного индустриального сектора.

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