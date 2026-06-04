«Авито Подработка»: спрос на велокурьеров активнее всего растет в Амурской и Магаданской областях

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали динамику предложений о подработке для курьеров на велосипедах. По данным сервиса, с начала года по середину мая 2026 г. число таких предложений наиболее активно выросло в Амурской области — почти в три раза (+186%) по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. В число лидеров также вошли Магаданская область, где показатель увеличился более чем в два раза (+132%), и Ингушетия (+75%). Об этом CNews сообщили представители «Авито Подработки».

Рост числа предложений о подработке для велокурьеров может быть связан с развитием сервисов доставки, расширением географии присутствия маркетплейсов и увеличением спроса на быструю доставку в теплый сезон, когда велосипед становится одним из наиболее удобных видов транспорта для выполнения заказов.

Кроме того, в ряде регионов за год выросли средние предлагаемые вознаграждения для курьеров на велосипедах. Наиболее существенная динамика отмечена в Кировской области, где показатель увеличился на 40% за год и достиг 44 660 руб. в месяц. В Костромской области средние предлагаемые вознаграждения выросли на 39%, до 40 729 руб. в месяц, а в Новгородской области — на 23%, до 34 466 руб. в месяц.

Регионы с наибольшим ростом средних предлагаемых вознаграждений для велокурьеров, 1 января – 15 мая 2025/2026

Интерес к такой подработке вырос и со стороны исполнителей. Так, в Красноярском крае и Калининградской области исполнители стали интересоваться такими предложениями в 2,5 раза (+150%) чаще, чем годом ранее. В Саратовской области интерес к подработке велокурьером также вырос почти в 2,5 раза (+146%) за год.

«Мы видим, что интерес к подработке в доставке остается стабильно высоким и со стороны самих исполнителей. В целом по России пользователи нашего сервиса стали интересоваться подработкой курьером на велосипеде на 84% чаще, чем годом ранее. Во многом этому способствует гибкий формат занятости, который позволяет самостоятельно выбирать удобное время для выполнения заказов. Дополнительным фактором остается сезонность: с наступлением теплой погоды велосипед становится одним из наиболее удобных видов транспорта для доставки благодаря мобильности, возможности быстрее перемещаться по городу и отсутствию затрат на топливо», — сказал Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».