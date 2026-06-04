«Релэкс» и ВИВТ объединяют усилия по подготовке ИТ-кадров

Компания «Релэкс» и Воронежский институт высоких технологий (ВИВТ) объявили о подписании соглашения о сотрудничестве, направленного на подготовку квалифицированных ИТ-специалистов. В рамках партнерства институту передано 50 лицензий СУБД «Линтер Бастион» и 50 лицензий СУБД «Линтер Сокол». Проект направлен на достижение двух ключевых задач: ускоренный переход на российское ПО в ИТ и обеспечение студентов реальным опытом работы с отечественными СУБД. Об этом CNews сообщил представитель «Релэкс».

Студенты института, обучающиеся по направлениям «Информатика и вычислительная техника» и «Информационные системы и технологии», будут использовать обе СУБД на практических занятиях по проектированию, администрированию и безопасности баз данных.

«Для нас очень ценно, что Воронежский институт высоких технологий делает ставку на наши продукты. Подготовка кадров — это стратегический приоритет. Когда студенты уже на скамье университета осваивают современное отечественное ПО, это гарантирует, что завтра на предприятия придут специалисты, не требующие переучивания с западных аналогов. Мы ценим этот системный подход и уверены, что наш совместный вектор даст региону и стране сильных ИТ-специалистов нового поколения», – отметила заместитель генерального директора компании «Релэкс» Ирина Мягкова.

Обучение работе со стеком технологий «Релэкс» дает студентам ВИВТ возможность получать практический опыт импортозамещения, не покидая учебных аудиторий. По мнению разработчика, именно такой подход формирует кадровый резерв для государственных и корпоративных информационных систем, требующих высокого уровня защиты данных.