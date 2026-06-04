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«Ростелеком» и «Группа Лента» договорились о стратегическом сотрудничестве в сфере цифровой трансформации

«Ростелеком» и «Группа Лента» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области цифровой трансформации и развития телекоммуникационной инфраструктуры. Об этом CNews сообщил представитель оператора.

Соглашение закрепляет намерения сторон развивать совместные проекты, направленные на повышение эффективности, устойчивости и безопасности ИТ- и телеком-инфраструктуры «Группы Лента». В рамках партнерства стороны планируют прорабатывать инициативы в области цифровизации, развития инфраструктурных сервисов, повышения отказоустойчивости систем и обеспечения непрерывности бизнес-процессов.

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома», сказал: «Ритейл сегодня — одна из самых технологически передовых отраслей, поэтому устойчивость цифровой инфраструктуры напрямую влияет на качество клиентского сервиса и эффективность бизнеса. Мы уже реализовали вместе с “Группой Лента” несколько проектов и видим большой потенциал в развитии нашего партнерства. Готовы предлагать комплексные инфраструктурные и интеграционные решения, которые помогут компании обеспечивать надежность сервисов и успешно продолжать цифровую трансформацию».

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Владимир Сорокин, генеральный директор «Группы Лента», отметил: «Для крупной розничной компании устойчивость и безопасность инфраструктуры становятся критически важными условиями непрерывной работы бизнеса. Сотрудничество с “Ростелекомом” позволит нам совместно развивать цифровые сервисы, адаптированные под масштаб и задачи современной розницы. Мы рассматриваем это соглашение как основу для долгосрочного технологического партнерства».

Ранее «Ростелеком» и торговая сеть «Лента» успешно реализовали проект внедрения платформы «Аврора Центр» для управления корпоративными мобильными устройствами ритейлера. Парк устройств включает около 10 тыс. разных гаджетов для работы в системе ретейла: терминалы сбора данных различных производителей, прайс-чекеры, а также смартфоны и планшеты. «Аврора Центр» позволяет централизованно управлять ими, распространять корпоративные приложения, доставлять файлы и выполнять скрипты, а также ограничивать доступ пользователя к настройкам и приложениям устройства, не связанным с рабочими задачами.

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