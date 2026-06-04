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«Сбер2B» и ГК «Аскона» будут развивать технологии в сфере ИИ

«Сбер2B» и ГК «Аскона» заключили соглашение о технологическом партнёрстве в сфере искусственного интеллекта.

Соглашение предусматривает разностороннее использование искусственного интеллекта в деятельности ретейлера. Стороны намерены определить наиболее эффективные сценарии использования ИИ в процессах ГК «Аскона» и подобрать актуальные решения «Сбер2B», которые будут полезны как для компании, так и для её клиентов. Об этом CNews сообщил представитель «Сбер2B».

Стороны будут внедрять аналитические инструменты, которые позволяют проводить операционный, тактический и стратегический анализ рынка на уровне категорий и товаров и помогут в планировании и принятии решений.

Также партнёры планируют возможность разработки индивидуальных конфигураций продуктов «Сбер2B», учитывающих высокий технологический уровень ГК «Аскона». Это повысит надёжность и управляемость процессов за счёт использования аналитики, ИИ и продуктов автоматизации бизнеса.

«Мы ведём плодотворное сотрудничество с ГК «Аскона» в рамках нашего продукта «Панель Ассортимента «Сбер2B» и положительно оцениваем возможность внедрения ИИ-технологий как во внутренние процессы, так и в клиентские сервисы ретейлера. Распространение практики принятия решений на основе данных и ИИ даёт возможность масштабирования бизнеса без пропорционального роста затрат. Также объединение компетенций «Сбер2B» в области искусственного интеллекта и цифровая зрелость нашего партнёра обеспечивают основу для эффективного развития бизнеса. В конечном счёте, это помогает в удовлетворении различных клиентских запросов и делает сервис наших клиентов более клиентоориентированным, а их бизнес ‒ эффективным», ‒ сказал Леонид Лишневецкий, генеральный директор «Сбер2В».

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«Конкурентоспособность бизнеса всё больше определяется скоростью внедрения технологий и умением работать с данными. Для «Асконы» искусственный интеллект – это не эксперимент, а практический инструмент, который помогает принимать более точные решения, повышать эффективность процессов и создавать лучший клиентский опыт. Мы рады расширять сотрудничество со «Сбер2B» и уверены, что объединение наших компетенций позволит быстрее реализовать новые технологические решения и укрепить лидерские позиции компании на рынке», ‒ отметил Александр Манёнок, генеральный директор ГК «Аскона»

ИИ-технологии Сбер2B автоматизируют рутинные процессы, повышают точность прогнозирования и улучшают клиентский сервис. Решения снижают нагрузку на персонал, ускоряют принятие решений и создают основу для масштабирования бизнеса.

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