CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Телеком Цифровизация
|

T2 инвестирует 3 млрд рублей в цифровое развитие Ростовской области

T2, российский оператор мобильной связи, и правительство Ростовской области подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Стороны договорились объединить усилия в целях модернизации сферы телекоммуникаций в регионе: расширения покрытия, повышения доступности связи и цифровых сервисов, а также увеличения объема инвестиций. Т2 планирует направить в технологическое развитие области свыше 3 млрд руб. Об этом CNews сообщил представитель оператора.

Соглашение подписали генеральный директор T2 Антон Годовиков и губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Цель сотрудничества – взаимодействие оператора и правительства региона в сфере развития телекоммуникационной инфраструктуры, вклад в технологическую трансформацию отраслей экономики и социальной сферы, повышение уровня и качества жизни населения в регионе.

В течение трех лет T2 планирует направить свыше 3 млрд руб. в цифровое развитие Ростовской области. Компания намерена оказывать содействие руководству региона в проектах, посвященных анализу социально-демографических показателей на основе больших данных (big data), внедрению систем экологического онлайн-мониторинга и разработке цифровых решений для нужд агропромышленного комплекса. Внимание также будет уделено обеспечению устойчивого покрытия и доступности современных сервисов в малых и удаленных населенных пунктах.

Правительство Ростовской области, в свою очередь, готово поддерживать оператора в вопросах модернизации сетевой инфраструктуры, расширения покрытия мобильной связи и внедрении цифровых решений. Одной из задач партнерства станет создание благоприятных условий для технологических инвестиций и устойчивого развития телекоммуникационной отрасли.

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

Антон Годовиков, генеральный директор T2, сказал: «Современная телеком-инфраструктура сегодня является одним из ключевых факторов устойчивого развития территорий, который оказывает колоссальное влияние на экономику, инвестиционную привлекательность и качество жизни населения. Ростовская область последовательно и эффективно усиливает свои позиции в этих направлениях, уделяя большое внимание цифровизации. Для T2 регион всегда был стратегически важной территорией присутствия: за 23 года работы мы существенно расширили инфраструктуру связи, реализовали ряд социально значимых проектов и внедрили новые технологии. Мы продолжим работу, направленную на поддержку цифровой трансформации региона, создавая условия для комфортного доступа жителей, бизнеса и государственных структур к современным сервисам и технологиям, а также способствуя дальнейшему укреплению позиций Ростовской области как одного из ведущих центров технологического развития юга страны».

Юрий Слюсарь, губернатор Ростовской области, отметил: «Соглашение с Т2 станет основой для системной работы по внедрению новых цифровых сервисов в донских агломерациях, повышению качества мобильной связи в малых и отдаленных населенных пунктах. Особенно важна работа по обеспечению стабильной связи вдоль региональных и муниципальных автодорог. Мы ценим вклад компании в усиление инфраструктуры и снижение цифрового неравенства. Правительство области готово к открытому и долгосрочному взаимодействию, которое будет способствовать развитию экономики региона, повышению качества жизни людей и активному продвижению перспективных решений в сфере телекоммуникаций».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Прибыль производителя микроэлектроники «Микран» рухнула на 98,5%

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

«Касперский» разрабатывает телефон с собственной ОС, который «невозможно взломать»

В российских компаниях цифровой хаос. Контроля над ИТ-активами нет, учет ведется абы как

Россияне придумали, как дешево и экологично синтезировать материалы для суперконденсаторов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290