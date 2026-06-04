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Тарас Демура возглавил WB Travel

RWB объявляет о назначении Тараса Демуры руководителем WB Travel — экосистемы планирования путешествий на Wildberries. В новой роли он будет заниматься стратегическим управлением сервисом, развитием партнерств, запуском новых направлений туристического бизнеса и внедрением инновационных решений. Об этом CNews сообщили представители RWB.

До перехода в WB Travel Тарас Демура был председателем совета директоров одного из ведущих российских туроператоров Fun&Sun, с которым у RWB реализуется стратегическое партнерство.

«Это логичное продолжение нашего стратегического партнерства и возможность управлять развитием туристического направления внутри одной из крупнейших цифровых экосистем страны с ее многомиллионной аудиторией. Вызов очень интересный. Мы хотим сделать бронирование туров, билетов, отелей, экскурсий и других туристических услуг таким же простым и удобным, как покупка товаров на маркетплейсе. При этом туризм — более сложный продукт, поэтому мы c командой WB Travel особенно сосредоточимся на экспертизе, поддержке и возможности предоставить пользователю максимально широкий набор форматов взаимодействия. Сервис будет развиваться по омниканальной логике, сочетающей высокотехнологичную платформу и офлайн розницу, чтобы быть с пользователем на всех этапах принятия решения о путешествии», — отметил руководитель WB Travel Тарас Демура.

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RWB

Тарас Демура обладает почти 30-летним опытом работы в туристической отрасли, включая руководящие позиции в крупных компаниях. Его экспертиза включает масштабирование туристических компаний до лидерских позиций, управление международными командами и реализацию проектов в сфере выездного, внутреннего и въездного туризма.

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