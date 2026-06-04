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«Яндекс» и Axenix договорились развивать проекты в области ИИ для бизнеса

Консалтинговая технологическая компания Axenix и Yandex B2B Tech, подразделение «Яндекса» по разработке технологий для корпоративного рынка, подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. Его цель — создать для российского бизнеса комплексный маршрут ИИ-трансформации: от диагностики и выработки стратегии до полноценного внедрения ИИ-решений в производственный контур и их масштабирования.

В рамках соглашения партнёры предлагают бизнесу системный подход к решению задачи масштабного внедрения таких технологий, который объединяет консалтинговую и интеграционную экспертизу Axenix и технологический портфель Yandex B2B Tech. Для его реализации работа с клиентами делится на два этапа: стратегический и практический. На первом команда специалистов Axenix и Yandex B2B Tech помогает заказчику отобрать приоритетные сценарии внедрения ИИ, оценить готовность процессов и инфраструктуры, спроектировать целевую архитектуру и сформировать дорожную карту с измеримыми бизнес-эффектами. На этапе реализации Yandex B2B Tech отвечает за внедрение технологий и сервисов в контур заказчика, включая их доработку под специфические требования отрасли, а Axenix берёт на себя управление программой и системную интеграцию. Разделение ролей позволяет вести оба трека параллельно и сокращать время выхода на практический результат.

Один из ключевых элементов технологического стека— платформа Yandex AI Studio для разработки ИИ-агентов и приложений. Она позволяет партнёрам гибко настраивать агентов под конкретные бизнес-сценарии — менять логику, поведение и интеграции, — а также ускорять создание кастомных ИИ-решений. Это особенно востребовано в условиях, когда бизнес переходит от отдельных ИИ-инструментов к связным системам агентов, способных автономно выполнять сложные операционные задачи.

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Лариса Малькова, управляющий директор практики «Данные и прикладной ИИ» Axenix, сказала: «Рынок прошёл стадию экспериментов: компании убедились, что ИИ работает, — теперь им нужен надёжный путь к промышленному масштабированию. Именно этот запрос мы закрываем вместе с Yandex B2B Tech. Axenix приносит в партнёрство многолетний опыт управления крупными трансформационными программами и отраслевую экспертизу; Yandex B2B Tech — технологии и продукты, уже доказавшие эффективность на российском рынке. Вместе мы даём заказчику не просто инструменты, а измеримый результат — от первого ИИ-сценария до полноценной операционной системы на базе искусственного интеллекта».

Сотрудничество ориентировано на корпоративный сектор и охватывает широкий круг отраслей — от финансов и ритейла до промышленности и логистики.

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