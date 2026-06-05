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ГК YADRO и РЖД подписали меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта

В рамках ПМЭФ-2026 ГК YADRO (входит в ИКС Холдинг) и ОАО «Российские железные дороги» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития информационных технологий и решений на базе искусственного интеллекта. Документ подписали Алексей Шелобков, генеральный директор ГК YADRO, и Евгений Чаркин, заместитель генерального директора ОАО «РЖД».

Сотрудничество направлено на оценку применимости российских ИТ-решений и технологий искусственного интеллекта в инфраструктуре РЖД. Стороны планируют обмениваться информацией о среднесрочных и долгосрочных потребностях РЖД в области ИИ и критической информационной инфраструктуры, а также о планах YADRO по выпуску новых продуктов, включая специализированные решения для задач искусственного интеллекта и работы с данными.

Отдельным направлением станет создание совместного технологического стенда для тестирования ИИ-продуктов YADRO и оценки их применимости в ИТ-инфраструктуре РЖД. На его базе стороны планируют проводить пилотные проекты, проверять совместимость и работоспособность решений, а также отрабатывать методики испытаний для прикладных ИИ-сценариев.

В числе таких сценариев — автоматизация протоколирования совещаний, интеллектуальная обработка документов, формирование корпоративных баз знаний и создание ИИ-ассистентов для поддержки аналитической и административной деятельности. Для крупной распределенной компании такие инструменты могут повысить скорость работы с информацией, снизить нагрузку на сотрудников и создать основу для более широкого применения технологий искусственного интеллекта в корпоративных процессах.

Алексей Шелобков, генеральный директор ГК YADRO:

«Искусственный интеллект становится прикладным инструментом для крупных компаний только тогда, когда он работает на реальных данных, нагрузках и бизнес-сценариях. Сотрудничество с РЖД позволит сопоставить продуктовую экспертизу YADRO с задачами одной из крупнейших системообразующих компаний страны. Такой подход помогает развивать отечественные ИИ-решения с учетом требований к надежности, масштабируемости, безопасности и промышленной зрелости».

Евгений Чаркин, заместитель генерального директора ОАО «РЖД»:

«Развитие технологий искусственного интеллекта требует не только программных продуктов, но и надежной инфраструктуры для их проверки в условиях, близких к промышленной эксплуатации. Совместный технологический стенд позволит нам оценивать применимость российских ИИ-решений к задачам РЖД, отрабатывать методики испытаний и формировать обоснованную базу для дальнейшего использования таких технологий».

YADRO продолжает развитие линейки enterprise-решений для ИИ, ориентированной на тестирование, масштабирование и промышленное применение прикладных сценариев в крупных корпоративных средах. Взаимодействие с таким масштабным заказчиком, как РЖД, помогает переводить искусственный интеллект из пилотного формата в практическую плоскость и укрепляет основу для применения отечественных технологий в критически важных бизнес-процессах.

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