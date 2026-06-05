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Каждый восьмой работающий россиянин возьмет отпуск или отгулы к выходным на День России

Каждый восьмой трудоустроенный россиянин намерен присоединить отпуск или отгулы к праздничным дням 12–14 июня, чтобы сделать отдых длиннее. В опросе SuperJob приняли участие 1,6 тыс. трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Из-за празднования Дня России работающие в режиме пятидневной рабочей недели получат три выходных подряд, а не четыре, как годом ранее, — с 12 по 14 июня. Тем не менее доля респондентов, намеренных продлить отдых, присоединив к нему отпуск или отгулы, остается прежней — 12%.

Мужчины чаще женщин планируют брать дополнительные дни (14% против 11% соответственно). Молодежь до 35 лет реже будет продлевать выходные (6%), чем те, кто старше (18%). Среди опрошенных с высшим образованием желающих отдохнуть подольше 17%, среди тех, у кого среднее профессиональное, — лишь 5%.

Большинство опрошенных (56%) ограничатся официальными выходными и не будут ничего присоединять.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 389. Время проведения: 22 мая — 1 июня 2026 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов.

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