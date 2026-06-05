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Минсельхоз России, Татарстан и университет «Иннополис» начинают сотрудничество в области агротехнологий

Минсельхоз России, Татарстан и университет «Иннополис» подписали соглашение в области агротехнологий. Партнёрство также направлено на цифровую трансформацию агропромышленного комплекса страны. Подписи под документом поставили министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, раис РТ Рустам Минниханов и директор ИТ-вуза Дмитрий Вандюков.

Подписанты договорились о совместной работе по развитию отечественных решений в области геномной и маркер-ориентированной селекции, молекулярно-генетической экспертизы, прогнозирования племенной ценности животных и оценки сортов сельскохозяйственных культур. Также в планах организаций — создание цифровых инструментов анализа генетических, фенотипических, производственных и климато-агрономических данных для селекции, семеноводства и племенного животноводства, научно-исследовательские и экспериментальные работы.

Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений
Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений Цифровизация

Оксана Лут, министр сельского хозяйства РФ, сказала: «Сегодня нам необходимо усиливать развитие образования, передовой науки и цифровых компетенций. Это задача номер один для укрепления технологической независимости отрасли. И здесь мы видим большой потенциал в партнерстве с Татарстаном и университетом Иннополис. Речь не только о научных исследованиях, но и о создании прикладных решений для бизнеса».

Программы планируется запускать на базе университета «Иннополис» и аграрных вузов Минсельхоза России. Они будут ориентированы на подготовку кадров для современного сельского хозяйства – от среднего профессионального образования до дополнительного обучения действующих специалистов. Помимо образовательных проектов, партнерство предусматривает проведение совместных научных исследований и создание прикладных решений для аграрного бизнеса.

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