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Москва начнет сотрудничать с Росаккредитацией по вопросам сертификации систем накопления энергии

Федеральная служба по аккредитации, Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы и ООО «Рэнера» будут сотрудничать в сфере оценки соответствия и сертификации систем накопления электроэнергии и их компонентов. Об этом CNews сообщили представители ДИиПП.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал меморандум о создании первого в России центра испытаний и сертификации систем накопления энергии полного цикла в особой экономической зоне «Технополис Москва».

«Создание современной системы аккредитации и сертификации накопителей энергии — это ключевой элемент развития новой промышленной инфраструктуры Москвы. Реализация соглашения позволит сформировать в столице компетенции полного цикла в области аккумуляторных технологий, повысить безопасность и надежность продукции, а также укрепить технологический суверенитет страны в стратегически важной отрасли», — сказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Соглашение направлено на развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, включая электромашиностроение, электронную промышленность и производство систем накопления энергии. Документ предусматривает формирование современной сервисной и испытательной инфраструктуры для литий-ионных аккумуляторных батарей. Это позволит достичь технологического суверенитета в указанных отраслях, обеспечить импортозамещение, повысить безопасность эксплуатации и эффективность жизненного цикла аккумуляторных систем.

«Задача службы — обеспечить доверие к результатам испытаний и сертификации. Подписанное соглашение формирует основу совместной работы: мы со своей стороны предоставляем методологическую и информационную поддержку, а партнеры формируют компетентную инфраструктуру. Это важный шаг для укрепления технологического суверенитета России в сфере систем накопления электроэнергии и их компонентов», — сказал руководитель Федеральной службы по аккредитации Дмитрий Вольвач.

Федеральная служба по аккредитации обеспечит методологическую и информационную поддержку, а также проинформирует стороны об актуальных требованиях законодательства и критериях аккредитации. Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы будет содействовать реализации проекта на уровне города, включая взаимодействие с профильными ведомствами, и примет участие в подготовке инициатив по изменению законодательства и нормативно-технической базы. ООО «Рэнера» сосредоточится на развитии испытательной базы, обеспечит подготовку и повышение квалификации персонала, а также внедрит систему менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

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«Для нас системная работа с Росаккредитацией и Правительством Москвы — это возможность выстроить прозрачную и современную экосистему сертификации в стратегически важной отрасли. Объединение отраслевой экспертизы, регуляторных компетенций и инфраструктурных ресурсов столицы позволит сформировать новые стандарты качества и безопасности, а также ускорить внедрение отечественных решений в сфере накопления энергии», — сказала Анастасия Михайлова, генеральный директор ООО «Рэнера».

Отдельное внимание будет уделено поддержке процедур аккредитации и сертификации, а также развитию испытательных мощностей. Соглашение заключено сроком на пять лет.

Москва продолжает создавать базу для технологического суверенитета страны в соответствии с задачами национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии».

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