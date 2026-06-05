CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Искусственный интеллект
|

На ПМЭФ-2026 Билайн и Инфомаксимум договорились развивать сотрудничество в области ИИ и процессной аналитики

Новое соглашение развивает договоренности, закрепленные сторонами на ПМЭФ в 2025 году. Тогда компании обозначили общие направления совместной работы: обмен экспертизой, развитие отечественных решений и поддержку технологий, связанных с искусственным интеллектом и анализом бизнес-процессов.

В 2026 году сотрудничество переходит к более прикладному этапу. Стороны планируют развивать платформу Proceset для быстрой реализации цифровой трансформации и расширять сценарии ее применения в задачах Билайна. Отдельный блок соглашения связан с закрепленными финансово-экономическими параметрами.

Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками Билайна:

Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений
Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений Цифровизация

«Билайн последовательно работает с российскими технологическими компаниями и помогает сильным продуктам доходить до промышленного применения. Телеком сегодня — одна из самых сложных и требовательных отраслей для внедрения ИТ-решений: здесь важны масштаб, надежность, скорость изменений и понятный экономический эффект. Если продукт проходит такую проверку, он получает сильную позицию для дальнейшего развития на рынке. Сотрудничество с “Инфомаксимум” — пример такого подхода и вклад Билайна в развитие отечественной технологической базы».

Александр Бочкин, генеральный директор Инфомаксимум:

«Для нас сотрудничество с Билайном — подтверждение того, что Proceset востребован как инструмент для системной работы с процессами. Когда крупная телеком-компания расширяет использование такого продукта, это говорит о зрелости рынка: бизнесу нужны решения, которые помогают видеть процессы в деталях, быстро находить “узкие места”, эффективно внедрять искусственный интеллект и оценивать экономический эффект изменений».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

Три компании объединились для создания отечественных эквайринговых терминалов и сопутствующего ПО

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Ушедшие топ-менеджеры «Элемента» получили 128 млн рублей «золотых парашютов»

Власти обвинили российскую финтех-платформу в нарушении требований к инсайдерской информации

«Касперский» запускает производство на новых континентах. Вместо Запада выбраны Индия и Саудовская Аравия

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290