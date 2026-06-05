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VK и «РусГидро» заключили соглашение о партнерстве в сфере цифровой трансформации

«РусГидро» в течение трех лет перейдет на коммуникационную платформу VK Tech. Компании также будут совместно развивать технологии искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщил представитель VK Tech.

В рамках соглашения, заключенного компаниями, «РусГидро» проведет поэтапный перевод на коммуникационную платформу VK WorkSpace от VK Tech всех сотрудников группы компаний в течение трех лет. На данный момент 20 тыс. сотрудников «РусГидро» уже используют сервисы платформы. Также стороны организуют совместное тестирование новых релизов ПО и пилотирование технологий искусственного интеллекта.

Кроме того, компании будут обмениваться опытом импортозамещения, развивать просветительские и образовательные проекты.

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