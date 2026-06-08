Ассоциация «Руссофт», группа РЭЦ и «Академия ИТ-образования» запустят образовательные программы для экспорта ИТ-услуг

Ассоциация разработчиков программного обеспечения «Руссофт», Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ), Школа экспорта РЭЦ и автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия ИТ-образования» подписали четырёхсторонний меморандум о взаимопонимании. Документ закрепляет сотрудничество сторон по разработке и реализации образовательных и акселерационных программ для российских ИТ-компаний, ориентированных на выход на зарубежные рынки.

Стороны договорились о запуске нескольких совместных инициатив, в числе которых разработка образовательной (акселерационной) программы по экспорту ИТ-услуг с привлечением экспертов ассоциации «Руссофт», проведение пилотного закрытого вебинара по специфике выхода на рынок Турции с возможностью масштабирования на Индию, Египет и другие страны, а также консультирование ИТ-компаний по вопросам получения мер государственной поддержки экспорта.

«Российские ИТ-компании обладают конкурентоспособными продуктами, но часто сталкиваются с нехваткой системных знаний о том, как выстраивать экспортную стратегию, особенно в условиях меняющейся географии поставок. Мы дадим им и теоретическую базу, и практические инструменты – от кросс-культурных компетенций до понимания механизмов государственной поддержки. Совместно с «Руссофт» и «Академией ИТ-образования» мы сможем предложить рынку комплексную программу, которая закроет этот пробел», – отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.

Президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров подчеркнул, что системная подготовка кадров для экспорта ИТ-услуг становится критическим фактором конкурентоспособности отрасли: «Российский софт востребован на рынках Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Однако для успешного масштабирования за рубеж компаниям недостаточно технических компетенций. Им нужны знания по работе с локальными регуляторами, выстраиванию каналов продаж и защите интеллектуальной собственности. Меморандум с РЭЦ и Школой экспорта позволит нам системно готовить такие кадры, а «Академия ИТ-образования» обеспечит качественную методическую базу для этого процесса».

Директор «Академии ИТ-образования» Евгения Романовская добавила, что партнёрство позволит объединить институциональную экспертизу для создания непрерывной образовательной траектории: «ИТ-отрасль развивается быстрее, чем система подготовки кадров. Мы видим запрос со стороны компаний на короткие, прикладные программы по экспортной специализации. Вместе с РЭЦ, Школой экспорта РЭЦ и «Руссофт» мы сможем оперативно разрабатывать такие курсы, адаптируя их под текущие потребности рынка и изменения внешнеэкономической конъюнктуры».