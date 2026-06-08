CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Ассоциация «Руссофт», группа РЭЦ и «Академия ИТ-образования» запустят образовательные программы для экспорта ИТ-услуг

Ассоциация разработчиков программного обеспечения «Руссофт», Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ), Школа экспорта РЭЦ и автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия ИТ-образования» подписали четырёхсторонний меморандум о взаимопонимании. Документ закрепляет сотрудничество сторон по разработке и реализации образовательных и акселерационных программ для российских ИТ-компаний, ориентированных на выход на зарубежные рынки.

Стороны договорились о запуске нескольких совместных инициатив, в числе которых разработка образовательной (акселерационной) программы по экспорту ИТ-услуг с привлечением экспертов ассоциации «Руссофт», проведение пилотного закрытого вебинара по специфике выхода на рынок Турции с возможностью масштабирования на Индию, Египет и другие страны, а также консультирование ИТ-компаний по вопросам получения мер государственной поддержки экспорта.

«Российские ИТ-компании обладают конкурентоспособными продуктами, но часто сталкиваются с нехваткой системных знаний о том, как выстраивать экспортную стратегию, особенно в условиях меняющейся географии поставок. Мы дадим им и теоретическую базу, и практические инструменты – от кросс-культурных компетенций до понимания механизмов государственной поддержки. Совместно с «Руссофт» и «Академией ИТ-образования» мы сможем предложить рынку комплексную программу, которая закроет этот пробел», – отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.

<p>Денис Голованов, Mango Office: Рынок унифицированных коммуникаций в России перешел в стадию зрелой конкуренции</p>
Денис Голованов, Mango Office: Рынок унифицированных коммуникаций в России перешел в стадию зрелой конкуренции Цифровизация

Президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров подчеркнул, что системная подготовка кадров для экспорта ИТ-услуг становится критическим фактором конкурентоспособности отрасли: «Российский софт востребован на рынках Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Однако для успешного масштабирования за рубеж компаниям недостаточно технических компетенций. Им нужны знания по работе с локальными регуляторами, выстраиванию каналов продаж и защите интеллектуальной собственности. Меморандум с РЭЦ и Школой экспорта позволит нам системно готовить такие кадры, а «Академия ИТ-образования» обеспечит качественную методическую базу для этого процесса».

Директор «Академии ИТ-образования» Евгения Романовская добавила, что партнёрство позволит объединить институциональную экспертизу для создания непрерывной образовательной траектории: «ИТ-отрасль развивается быстрее, чем система подготовки кадров. Мы видим запрос со стороны компаний на короткие, прикладные программы по экспортной специализации. Вместе с РЭЦ, Школой экспорта РЭЦ и «Руссофт» мы сможем оперативно разрабатывать такие курсы, адаптируя их под текущие потребности рынка и изменения внешнеэкономической конъюнктуры».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Автор бестселлера «Краткая история человечества» предсказал возникновение нечеловеческих ИИ-государств

«РЖДстрой» заменил IBM Maximo на российскую платформу и оптимизировал бизнес-процессы

Бизнесмена признали виновным из-за покупки земли для ИТ-деревни

Рынок радиоэлектроники в России вырос до 4 трлн рублей

Китайцы напрягают производителей силовой электроники из США сверхнизкими ценами. Демпинговать позволяют господдержка и дешевое электричество

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Показать еще

Наука

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина
Показать еще