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К 2030 г. будет открыто 50 учебных центров Московской школы программистов

К 2030 г. будет открыто 50 учебных центров Московской школы программистов. Об этом заявила Варвара Смирнова, директор образовательной структуры «Т-Банка» «Т-Образование». Открытие новых учебных центров позволит сделать качественное ИТ-образование более доступным для школьников по всей стране. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

«Буквально недавно к «Т-Образованию» присоединилась Московская школа программистов, одна из лучших ИТ-школ в России с 25-летней историей. Наша задача – дать возможность как можно большему количеству школьников по всей стране получать качественное ИТ-образование и наставничество. И к 2030 г. мы планируем открыть еще 50 очных учебных центров. Мы верим именно в очное образование и взаимодействие с людьми», — сказала Варвара Смирнова.

Московская школа программистов (МШП) — школа с государственной лицензией, которая с 2001 г. обучает фундаментальным ИТ-навыкам и готовит к будущему в сфере технологий, олимпиадам по информатике и поступлению в ведущие технические вузы страны. Сегодня у школы 19 очных отделений в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, в сентябре 2026 г. откроется семь центров в Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде и в Москве, в Центральном университете.

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МШП стала частью «Т-Образования» в 2026 г. Цель объединения — масштабировать готовую образовательную инфраструктуру школы при помощи ресурсов группы «Т-Технологии» (материнская компания «Т-Банка»).

Ранее компания заявляла, что планирует расширять образовательную деятельность МШП за счет планомерного открытия новых очных учебных центров в крупнейших городах России, где находятся ИТ-хабы группы «Т-Технологии».

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