Программно-аппаратный комплекс «Helius.КУБ» включен в реестр Минпромторга России

Компания «Гравитон», разработчик и производитель российской вычислительной техники, сообщает о внесении программно-аппаратного комплекса (ПАК) хранения данных «Helius.КУБ» в реестр Минпромторга России. Запись подтверждает российский статус разработанного решения и его полное соответствие требованиям, предъявляемым к отечественному оборудованию. Это укрепляет позиции компании как поставщика импортонезависимых технологических решений корпоративного уровня для российских заказчиков. Об этом CNews сообщили представители «Гравитон».

Включение ПАК в реестр ведомства открывает новые возможности для модернизации ИТ-инфраструктуры на предприятиях с повышенными требованиями к цифровому суверенитету. ПАК «Helius.КУБ» сочетает в себе серверную основу «Гравитон» и современное программное обеспечение для программно-определяемой СХД, что позволяет эффективно и безопасно управлять большими объемами данных.

Универсальность системы обеспечивается поддержкой файлового, блочного и объектного доступа, а высокая производительность и отказоустойчивость достигаются благодаря многоконтроллерной архитектуре с режимом All Active. Наличие комплекса в реестре Минпромторга России позволяет заказчикам, включая государственные организации и объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ), полностью выполнять регуляторные нормы в области импортозамещения, закупая проверенное отечественное решение корпоративного класса.

«Наличие ПАК "Helius.КУБ" в реестр Минпромторга России — это весомый аргумент для наших заказчиков, которые нацелены на создание юридически чистой и технологически независимой ИТ-среды. Корпоративный сектор и государственные учреждения получают готовый отечественный инструмент для надежного хранения данных, полностью соответствующий требованиям политики импортозамещения. Мы продолжаем последовательно развивать линейку наших продуктов, чтобы обеспечивать рынок российскими программно-аппаратными комплексами высокого уровня производительности», — сказал Иван Рыбин, директор департамента развития программных продуктов компании «Гравитон».