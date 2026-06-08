Российские работодатели сделали более 50 млн приглашений на работу, увеличив спрос на персонал на 13%

В преддверии летнего сезона спрос на сезонный персонал в России вырос в среднем на 13% по сравнению с декабрем 2025-февралем 2026 гг., выяснили аналитики ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Наибольший рост числа приглашений на вакансии отмечен в семи профессиональных сферах. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Команда исследований hh.ru проанализировала приглашения на вакансии за период с декабря 2025 г. по май 2026 г.

Наибольший рост спроса зафиксирован в сфере «Автомобильный бизнес» (компании сделали более 260 тыс. приглашений*). И в данном случае сфера автобизнеса оказались лидером по приросту приглашений на работу в начале лета 2026 г. (+35% по сравнению с началом 2026 г.). Это обусловлено сезонным пиком обслуживания транспорта.

В сферах «Рабочий персонал» (8,2 млн приглашений) и «Строительство, недвижимость» (4,1 млн приглашений) работодатели стали приглашать россиян на работу на +22% чаще, чем в начале года. И в данных сферах повышенный спрос связан со стартом строительного сезона и началом дорожно-строительных работ. В «Сельском хозяйстве» (351,7 тыс. приглашений) количество приглашений выросло по сравнению с началом года уже на 21% и связано это напрямую с проведением посевной кампании и подготовкой агропромышленных комплексов к уборочному сезону.

Также в целом по России спрос на кадры вырос в сферах: «Транспорт, логистика, перевозки» (7,4 млн приглашений, +19%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (2,6 млн, +18%), «Домашний, обслуживающий персонал» (5,4 млн, +15%).

Интерес работодателей к сезонным специалистам распределен по стране неравномерно. Так, например, персонал из сферы автобизнеса заметно чаще стали приглашать на вакансии в Тверской области (+138%), спрос на домашний и обслуживающий персонал наиболее существенно вырос в Ульяновской области (+44%), на рабочих — в Ставропольском крае (+85%).

Сфера сельского хозяйства продемонстрировала наиболее яркую динамику в Калининградской области, где таких специалистов стали приглашать на 138% чаще. Спрос на строителей сильнее всего вырос в Псковской области (+62%), на работников транспорта — в Новгородской (+110%). А интерес работодателей к представителям туристической отрасли заметнее всего изменился в Республике Алтай (+104%).

По данным платформы для поиска подработки рядом с домом «Моя смена» (ГK Verme, входит в hhgroup), в Южном федеральном округе количество заказанных бизнесом смен в летние месяцы оказывается в среднем на 24% выше, чем весной. Это устойчивая тенденция: так, в 2024 г. прирост составлял 26%, а в 2025 г. — 20%. В то же время в Центральном федеральном округе переход от весны к лету показывает более скромную динамику — на 7%.

Такой разрыв можно объяснить спецификой южных регионов. Летом — с началом туристического сезона и увеличением трафика — спрос на временный персонал повышается как со стороны отелей и заведений общественного питания, так и со стороны ритейла, который и формирует основную массу заказчиков смен на платформе. Осенью заметного спада не происходит, поскольку в ритейле к этому моменту высокий сезон стартует во всех регионах страны.

«Сезонные пики хорошо показывают, насколько развитым стал рынок подработки. Если раньше всплеск спроса на персонал означал бы его дефицит и сорванные смены, то сейчас бизнес и соискатели подстраиваются под такие периоды очень быстро. Поэтому даже сезонный рост, какой мы видим летом на юге, рынок проходит спокойно», — отметил генеральный директор «Моей смены» Николай Гальянов.

*приглашение не равно вакансии, работодатели могут приглашать на вакансию нескольких кандидатов