ЦФО лидирует по спросу на защиту гражданских предприятий от БПЛА

Предприятия из Центрального федерального округа России показывают наибольший спрос на средства защиты от БПЛА, суммарно на них приходится 54% от всех проектов и запросов. Эксперты «Кросс Скай Технолоджис», российского разработчика ПО и производителя оборудования для защиты от беспилотников, отмечают, что эти регионы находятся в зоне повышенного риска из-за наличия критически важных объектов: нефтебаз, НПЗ, промышленных предприятий, включая аграрные, логистических центров. Об этом CNews сообщили представители «Кросс Скай Технолоджис».

Лидерами в ЦФО являются Белгородская область и Воронежская область, на них приходится порядка 15% спроса. Они находятся в зоне приграничья и из-за этого особо подвержены атакам. Значительная доля запросов, около 10%, приходится на Московскую и Калужскую области, где как и в других регионах ЦФО, сконцентрировано большое количество критически важных гражданских предприятий, которые заинтересованы в обеспечении защищенности.

Порядка 36% приходится на регионы юга России. Лидеры здесь — Краснодарский край и Крым, на них приходится порядка 12% общероссийского спроса. В средствах противодействия БПЛА также заинтересованы предприятия в Ростовской области, Республике Адыгея, Ставропольском крае, Астраханской и Волгоградской областях. Спрос на юге обеспечен за счет повышенного риска - относительной близости к территориям, охваченным боевыми действиями, а также наличием критически важных объектов нефтяной инфраструктуры, логистики, агропромышленного комплекса.

10% спроса гражданских объектов на средства защиты от беспилотников приходится на регионы Поволжья и Урал — Татарстан, Пензенскую, Самарскую, Саратовскую, Свердловскую области, Пермский край. Регионы являются важными центрами транспортировки и переработки нефтепродуктов и другой промышленности — автомобильной, аграрной и так далее.

В целом объем гражданского рынка средств противодействия БПЛА специалисты «Кросс Скай Технолоджис» оценивают в 12 млрд руб. 62% спроса приходится на средства радиотехнической разведки и радиолокационного обнаружения, включая специализированное ПО, еще 38% — инженерные средства защиты инфраструктуры.