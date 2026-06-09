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ГК «Умные решения» расширила инженерную команду в рамках трансформации бизнеса

ГК «Умные решения» объявила о расширении инженерной команды в рамках перехода компании к проектно-сервисной модели системной интеграции с фокусом на информационную безопасность и инфраструктурные проекты. Об этом CNews сообщили представители ГК «Умные решения».

С 2025 г. компания усилила инженерную команду специалистами с опытом работы в сферах информационной и сетевой безопасности, инфраструктурных решений, миграции ИТ-систем и проектной интеграции. Усиление инженерного направления связано с ростом масштаба проектов и трансформацией бизнес-модели компании.

В ГК «Умные решения» отмечают, что сегодня заказчикам недостаточно отдельных ИТ-решений, бизнесу нужны партнеры, способные участвовать в развитии инфраструктуры, проектировании архитектуры и обеспечении устойчивости ИТ-среды. Именно поэтому рынок смещается в сторону комплексных инфраструктурных проектов и надежной инженерной экспертизы.

Одновременно растет значимость направлений, связанных с информационной безопасностью, облачной инфраструктурой, гибридными платформами, аналитикой данных и ИИ. В этих условиях возрастает роль инженерной экспертизы и способности компании выстраивать единую модель эксплуатации, безопасности и развития ИТ-инфраструктуры бизнеса.

«Мы не просто расширяем команду, мы усиливаем инженерную экспертизу компании. Сегодня рынок требует не поставки отдельных решений, а способности брать ответственность за результат, выстраивать устойчивую инфраструктуру и сопровождать сложные проекты на всех этапах», — сказал Раиль Фатхутдинов, коммерческий директор ГК «Умные решения».

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Обновленная инженерная команда компании занимается не только внедрением решений, но и аудитом инфраструктуры, проектированием архитектуры, сопровождением проектов, миграцией ИТ-систем и обеспечением киберустойчивости заказчиков. В числе ключевых направлений: проекты по информационной безопасности, развитию сетевой инфраструктуры, защите ИТ-периметра, а также обеспечению соответствия требованиям 152-ФЗ и 187-ФЗ.

Помимо проектной работы инженеры ГК «Умные решения» участвуют в обучении специалистов заказчиков, проводят консультации по эксплуатации решений, выступают на отраслевых мероприятиях и развивают внутренние компетенции компании в направлениях ИБ и инфраструктурной интеграции.

В дальнейшем ГК «Умные решения» планирует продолжить развитие инженерной экспертизы и проектной модели бизнеса. Компания намерена усиливать присутствие в проектах для промышленного, аграрного и инфраструктурного сектора, сохраняя фокус на качестве реализации и долгосрочном сотрудничестве с заказчиками.

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