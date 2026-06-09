CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Веб-сервисы
|

Испытательный срок: 8 из 10 россиян относятся спокойно или с пониманием

Об отрицательном отношении к испытательному сроку рассказал только каждый седьмой россиянин. В опросе SuperJob приняли участие 1,6 тыс. экономически активных граждан из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Спокойно к испытательному сроку при приеме на работу относятся 43% опрошенных, еще 37% воспринимают его с пониманием. Доля тех, кому эта HR-практика неприятна, составила 15%.

Мужчины и женщины почти одинаково относятся к испытательному периоду: среди них спокойствие или понимание выражают 81 и 80% соответственно, негатив — по 15%.

Самые категоричные — респонденты 35—45 лет (среди них отрицательно настроены 18%).

Испытательный срок чаще раздражает обладателей среднего профессионального образования (17%), чем закончивших вуз (13%).

Среди респондентов с доходом от 150 тыс. руб. оказалось больше как тех, кто настроен к испытательному сроку спокойно, так и тех, кто отрицательно (50% и 17% соответственно).

Россияне, которым уже приходилось трудоустраиваться с испытательным сроком, реагируют спокойнее: 44% против 38% среди тех, кто не имел такого опыта, а негатива больше у не проходивших испытания при приеме на работу: 17% против 14% среди имеющих подобный опыт.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 375. Время проведения: 25 мая — 2 июня 2026 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«РЖДстрой» заменил IBM Maximo на российскую платформу и оптимизировал бизнес-процессы

За $10 млн перепродан под ЦОД участок, который фермер отдал бесплатно, чтобы на нем разбили парк

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Число вымогательских кибератак на российский бизнес снизилось впервые за четыре года

Хакеры массово взломали аккаунты пользователей Instagram*, зная только их никнеймы

Автор бестселлера «Краткая история человечества» предсказал возникновение нечеловеческих ИИ-государств

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Показать еще

Наука

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина
Показать еще