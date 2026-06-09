Исследование: 25% компаний поменяли формат работы своих сотрудников

Консалтинговая компания get experts представляет результаты ежегодного исследования, посвященного трендам рынка труда в области дисциплины труда, которые были зафиксированы в 2025 г. и прогнозируются на 2026 г. В опросе приняли участие 5453 респондента, которые представляют компании из разных регионов и разных отраслей, в т. ч. 4373 специалиста и 1080 представителей работодателей — собственников, руководителей, топ-менеджеров и сотрудников HR-подразделений. Об этом CNews сообщили представители get experts.

Взгляд работодателей

Форматы работы

По словам 51% работодателей, в 2025 г. большинство их сотрудников работали в гибридном формате, 41% — из офиса и 8% — на удаленке.

У 75% компаний в 2025 г. формат работы остался неизменным, 25% компаний поменяли формат работы своих сотрудников: 12% — перевели на гибрид, 11% — вернули в офис и 2% — перевели в удаленный формат работы.

В 2025 г. на 13% увеличилось количество компаний, где сотрудники работают в гибридном формате. Причины перевода на гибрид различаются в зависимости от изначального формата работы. Работодатели, сотрудники которых до того работали в офисе, назвали основными причинами перевода на гибрид повышение продуктивности и дисциплины (75%), нехватку квалифицированных кадров (67%), повышение уровня удовлетворенности сотрудников и их лояльности к компании (58%), а также повышение конкурентоспособности на рынке труда (58%), особенно при найме сложных групп кандидатов (молодежь, представители «серебряного возраста»).*

Основные изменения, которых удалось достичь благодаря переводу сотрудников с офисного формата на гибрид: улучшение баланса между работой и личной жизнью отметили 42% работодателей, повышение мотивации и вовлеченности персонала — 42%, снижение операционных расходов — 33%, снижение уровня текучести кадров — 25%, расширение географии найма — 17%. Среди негативных последствий смены формата — увеличение нагрузки на руководителей (8%) и проблемы с коммуникацией и координацией работы (8%).*

Среди тех, кто перевел своих сотрудников на гибрид с удаленки, 92% назвали причиной желание повысить продуктивность и дисциплину труда, 67% хотели усилить коммуникацию внутри команды и корпоративную культуру, 33% — повысить уровень удовлетворенности и лояльности сотрудников и еще 33% — снизить уровень выгорания и улучшить баланс между работой и личной жизнью. В качестве основных результатов чаще всего называли рост продуктивности работников (41%), улучшение баланса между работой и личной жизнью (35%) и более эффективное использование рабочего времени (29%). Также по 18% представителей бизнеса упомянули повышение мотивации и вовлеченности сотрудников, рост ключевых показателей и расширение географии найма. Вместе с тем по 6% респондентов назвали такие отрицательные изменения, как снижение качества совместной работы, увеличение нагрузки на руководителей, увеличение числа выгоревших сотрудников и увольнений, проблемы с коммуникацией и координацией.*

Офис назвали основным местом работы в 41% компаний. Основные причины отмены удаленки и возвращения всех в офис — повышение продуктивности и дисциплины труда (36%) и повышение конкурентоспособности компании на рынке труда (27%). Среди позитивных результатов такого перехода чаще всего упоминали более эффективное использование рабочего времени (27%) и рост продуктивности сотрудников (18%), среди негативных — снижение качества совместной работы и рост числа увольнений (по 9%).*

Главными причинами для отмены гибридного формата в пользу офиса стали повышение продуктивности и дисциплины труда (89%) и повышение уровня удовлетворенности и лояльности сотрудников (26%). Среди результатов смены формата работодатели отмечают более эффективное использование рабочего времени (27%) и рост продуктивности сотрудников (16%). При этом есть и негативные эффекты: увеличение числа выгоревших сотрудников (16%) и увольнений (16%), снижение качества совместной работы (11%) и увеличение нагрузки на руководителей (11%).*

Преимущественно в удаленном формате работали в 2025 г. 8% компаний. При удаленной работе 27% работодателей требуют, чтобы сотрудник находился дома или по другому закрепленному в трудовом договоре адресу, в 16% случаев он должен находиться в пределах города присутствия компании, в 30% компаний удаленные сотрудники имеют право работать из любой точки на территории России и в 27% — из любой локации, в т. ч. из-за рубежа.

49% работодателей говорят, что доверяют удаленным сотрудникам и никак не контролируют их работу — это на 9 п. п. больше, чем в 2024 г. В тройке наиболее популярных методов контроля — проверка выполнения задач два раза в неделю (20%, -9 п. п.), требование отчетов по итогам проекта (12%) и по итогам дня (6%, -8 п. п.).*

Согласно исследованию Commonwealth Partnership (СMWP), в течение 2025 г. средневзвешенная базовая ставка аренды офисной недвижимости классов Prime, A и B увеличилась на 35% (32 609 руб. / кв. м / г.) по сравнению с 2024 г., а по итогам I квартала 2026 г. средневзвешенная ставка аренды выросла на 34% по сравнению с I кварталом 2025 г.**

Ольга Сухарева, старший консультант компании CMWP: «Несмотря на стабилизацию ставок аренды, они все еще находятся на исторически высоких уровнях. Охлаждение экономики, высокие ставки аренды, стоимость ремонта не позволяют многим компаниям строить планы по переезду и расширению офисов. Эти факторы способствуют тому, что компании все чаще внедряют гибридный формат работы, адаптируя свою корпоративную культуру».

В ответ на вызовы компании внедряют модель незакрепленных рабочих мест: одно рабочее пространство используется по очереди несколькими сотрудниками в рамках гибридного графика. Это позволяет оптимизировать затраты без потери эффективности. Как отмечают эксперты CMWP, культура гибридной работы не только является HR-инструментом для привлечения и удержания сотрудников, но и позволяет создавать более продуманные концепции и планировочные решения офисного пространства для эффективного трудового процесса. В рамках такой модели сотрудники могут выбирать, где им работать, в зависимости от задач, личных предпочтений и других факторов.

«Высокая стоимость офисной недвижимости становится главным фактором, сдерживающим массовое возвращение сотрудников в офисы, — сказала партнер консалтинговой компании get experts Ольга Шамбер. — Стоимость аренды офиса за последние два-три года выросла на 40–70%, при этом альтернатив для переезда практически нет — расходы управляющих компаний тоже растут. Наиболее уязвимы в этой ситуации представители малого и среднего бизнеса».

График работы

В 91% компаний в 2025 г. работали по стандартному графику 5/2 с 8-часовым рабочим днем, причем в 87% выходными были традиционные суббота и воскресенье, а у 4% работодателей сотрудники могли сами выбирать для себя выходные дни. 5% респондентов сказали, что у них свободный график, сотрудники вольны сами распределять рабочее время, но при этом должны обеспечивать ожидаемый результат.

Четырехдневную рабочую неделю ввели в 3% компаний: в 1% случаев все сотрудники перешли на нее с пропорциональным сокращением количества рабочего времени и заработных плат, в 1% — с сохранением рабочего времени (40 часов в неделю) и зарплат и в 1% изменение коснулось только отдельных функций с сохранением рабочего времени и зарплат, т. е. рабочий день стал 10-часовым. Еще 1% работодателей сказали, что их подчиненные пока работают по стандартному графику, но есть планы по переходу на четырехдневный график.

При переводе сотрудников на четырехдневную рабочую неделю руководители ставили цели повысить качество их жизни (38%), протестировать новый формат (38%), повысить производительность труда специалистов (25%), улучшить их здоровье и снизить уровень стресса (25%). Оценивая результаты перехода, работодатели упоминали снижение уровня выгорания (38%), повышение удовлетворенности сотрудников (25%) и их лояльности (25%), снижение текучести кадров (25%), рост общей производительности (13%) и улучшение репутации и HR-бренда компании (13%). Из отрицательных результатов называли снижение общей производительности (38%), осложнения во взаимодействии внутри команд (25%) и затруднения в планировании и распределении задач (13%).*

Взгляд профессионалов

Формат работы

В 2025 г. формат работы не поменялся у 78% опытных специалистов. На удаленке продолжили работать 12% (удовлетворены этим 82% из них), в гибридном формате — 17% (удовлетворены 81%) и полностью в офисе — 49% (68% удовлетворены).

В офис вернулись 13%: 7% с гибрида (удовлетворены 55%, не удовлетворены 30%, в т. ч. 7% называют этот переход главной причиной смены работы) и 6% с удаленки (удовлетворены 50%, не удовлетворены 23%, в т. ч. для 7% это причина смены работы).

На гибрид перешли 9%: 6% из офиса (удовлетворены 80%, недовольны 12%, для 5% из них это причина смены работы) и 3% с удаленки (довольны 69%, недовольны 19%, в т. ч. 2% видят в этом причину для смены работы).

Среди молодых профессионалов — студентов и выпускников 147 российских вузов в возрасте до 28 лет, которые вышли на рынок труда, — 78% назвали предпочтительным гибридный формат. Полностью удаленную работу хотели бы получить 10%, за полностью офисный формат — 9% и еще 3% выбрали разъездной характер работы без привязки к определенному месту.

На работу в компании, где нет удаленки, готовы согласиться 91% молодых кандидатов: 38% — без оговорок, 30% — только за большие деньги и 23% — только если это работа мечты.

Жесткий график работы считают допустимым 86% молодых специалистов: без оговорок — 34%, только за большие деньги — 35% и только при работе мечты — 17%.

Оптимальным количеством рабочего времени в день 28% назвали 8 часов, 25% — 1-3 часа, по 1% выбрали сменный график или работу по 9-12 часов в день. Около половины респондентов — 43% — предпочли бы работать без привязки к количеству часов.

*При ответе на эти вопросы можно было выбрать более одного варианта ответа.

**Расчет средневзвешенных ставок аренды проводится на основе запрашиваемых базовых (без учета операционных расходов и НДС) ставок аренды по закрытым сделкам за период с 1 января по 31 декабря 2025 г.