Одна из двух компаний за последний год делала предложения бывшим сотрудникам вернуться в штат

Российские компании стали чаще «возвращать» бывших сотрудников. В опросах SuperJob, сервиса по поиску работы и подбору персонала, приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных россиян с опытом работы. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Российские работодатели активизировали попытки вернуть бывших сотрудников: за последний год такие приглашения направляли 48% компаний (еще год назад их было 32%). Однако далеко не все уговоры приводят к успеху. Среди тех, кто звал обратно, лишь 14% сообщают, что вернулись все, кому предлагали, в 67% предприятий и организаций вернулись несколько человек, а каждый пятый работодатель (19%) не смог привлечь обратно никого.

Согласно опросу экономически активных россиян предложение вернуться когда‑либо получали 52% опрошенных (15% соглашались, 37% отказывались). Женщины получают такие предложения чаще мужчин (54 и 49% соответственно), но и отказываются россиянки активнее (40 и 33%). Чем старше сотрудники, тем реже их зовут обратно: среди молодежи до 35 лет таких 55%, а среди граждан старше 45 лет — 48%. В свою очередь, молодые работники реже соглашаются вернуться, чем их старшие коллеги (9% против 20%). Тех, кто зарабатывает больше, чаще зовут вернуться, но соглашаются они реже.

Россиян со средним профессиональным образованием чаще зовут вернуться, чем тех, у кого высшее образование. И эта ситуация очень показательна на фоне нехватки квалифицированных рабочих в промышленности, строительстве, агро- и сырьевом секторах.

Главные причины, по которым россияне возвращаются, — достойная зарплата (24%), дружный коллектив (12%), улучшение условий труда или удобный график, предложение новой должности или повышения (по 10%) и просто интерес к работе (9%). Стабильность предприятия назвали ключевым фактором 7%, смену руководства — 2%.

Те, кто отказывается от возвращения, в первую очередь указывают на маленькую зарплату (19%), неподходящие условия труда (16%) и принципиальную позицию «не возвращаться» (15%). Конфликты с руководством отпугивают 9%, а желание двигаться вперед — 8% респондентов.

Сегодня потенциально готовы рассмотреть предложение о возврате на старое место 26% россиян. Мужчины выражали согласие чаще женщин (29 и 24% соответственно), а сотрудники в возрасте 35—45 лет чаще (33%), чем молодежь (21%) и более старшие коллеги (27%). Респонденты со средним профессиональным образованием настроены более благосклонно, чем выпускники вузов (32 и 24% соответственно).

Главный мотиватор для возможного возвращения — рост зарплаты (48%). На втором месте — улучшение условий труда (12%). Нередко ключевым условием называют смену руководства и повышение в должности (по 7%). Новые интересные задачи могли бы заинтересовать 5%, а гибкий или удаленный график — 4%. Готовы вернуться в основном из‑за отсутствия других достойных вариантов трудоустройства 3% респондентов. Скучают по коллективу на старом месте 2% опрошенных.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 195

Время проведения: 1-14 мая 2026 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.