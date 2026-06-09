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«Золотое Яблоко» объявляет о повторном размещении ЦФА на платформе «А-Токен» — в 1,5 раза больше первого

«Золотое Яблоко», российский бьюти-ритейлер, объявляет о повторном выпуске собственных цифровых финансовых активов (ЦФА) на блокчейн-платформе «А-Токен». Объем размещения составит 1,5 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «Золотое Яблока».

Приобрести ЦФА «Золотого Яблока» можно в течение одной недели, с 8 по 15 июня 2026 г. Минимальная сумма покупки — 1000 руб. Максимальная сумма инвестиций для неквалифицированных инвесторов по закону составляет 600 тыс. руб. в год. Ставка купонных выплат составит 15% годовых, проценты будут выплачиваться раз в квартал на счет инвестора в «Альфа-Банке». Тело долга вернется на счет полностью ровно через год после выпуска. Гарантом возврата средств выступает «Золотое Яблоко». Дополнительно инвесторы получат бонус от эмитента в виде скидки на заказ в «Золотом яблоке».

ЦФА позволяет компании расширять аудиторию, предлагая новым клиентам возможность участвовать в развитии «Золотого Яблока» и извлекать из этого выгоду. Дебют на рынке ЦФА в 2025 го.стал для «Золотого Яблока» успешным и досрочно завершился за 2 часа 19 минут. Эмиссия оказалась эффективной не только как финансовый инструмент, но и как маркетинговый: 53% покупателей ЦФА первого выпуска были мужчинами, что сильно выше среднего показателя мужской аудитории бьюти-ритейла, а кроме того, выросла доля мужчин среди новых клиентов «Золотого Яблока». Увеличенный объем выпуска ЦФА по сравнению с прошлым годом позволит еще большему числу клиентов принять участие в росте ритейлера.

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