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Алексей Козин возглавил МТС в Кировской области

МТС сообщает о назначении директором филиала в Кировской области Алексея Козина. Ранее он возглавлял филиал МТС в Смоленской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ключевыми направлениями работы нового руководителя станут усиление позиций компании в корпоративном и государственном сегментах, а также комплексное развитие телеком-инфраструктуры. В фокусе Алексея Козина — внедрение передовых цифровых решений для бизнеса: от интернета вещей и облачных платформ до комплексной автоматизации производственных процессов. Особый акцент будет сделан на укреплении партнерства с органами государственной власти и реализации проектов для государственного сектора – внедрение интеллектуальных систем безопасности, «умного» видеонаблюдения с элементами ИИ, а также цифровизация социальной инфраструктуры и государственных услуг. Базой для масштабирования сервисов станет развитие мобильной и фиксированной связи.

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«Кировская область обладает серьезным потенциалом для цифровизации. У нас уже выстроено конструктивное взаимодействие с правительством региона. Так, на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме МТС подписала соглашение о сотрудничестве с правительством Кировской области, в рамках которого предусмотрено масштабное развитие телеком-инфраструктуры и внедрение цифровых решений на базе искусственного интеллекта. Алексей обладает глубокой управленческой экспертизой, развитой в ходе работы в Поволжье и Смоленской области, и способен эффективно масштабировать успешные практики на новом для себя регионе. Убежден, что под его руководством филиал продолжит последовательно развивать инфраструктуру связи и внедрять инновационные продукты — от решений на базе ИИ и Big Data до комплексных цифровых платформ для бизнеса и госсектора. Это позволит МТС укрепить роль ключевого технологического партнера в реализации цифровых проектов региона», — сказал вице-президент МТС по развитию регионов Михаил Граник.

Биография Алексея Козина

Алексей Козин родился в 1980 г. в Нижнем Новгороде. В 2002 г. окончил Волжскую государственную инженерно-педагогическую академию. Карьеру в МТС начал в 2005 г. в Нижнем Новгороде в отделе по работе с партнерами. За годы работы занимал различные руководящие должности в подразделениях компании в Нижнем Новгороде, Саратове, а также в республиках Чувашия и Марий Эл. С ноября 2022 г. возглавлял филиал МТС в Смоленской области.

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