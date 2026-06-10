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Новосибирская компания «ФТС» вошла в рейтинг «Лидеры цифровизации. Топ-50 руководителей»

Портал TECH объявил итоги рейтинга руководителей российских ИТ-компаний, организованного при поддержке ассоциации «Руссофт» и бизнес-сообщества «Деловая Россия». В числе отмеченных экспертов – Татьяна Анкудинова, директор новосибирской компании «Финтех Солюшнс».

Рейтинг отмечает достижения руководителей ИТ-компаний малого и среднего бизнеса – тех, чьи управленческие решения влияют на цифровую трансформацию в стране. Жюри учитывало эффективность управления, кейсы импортозамещения, стратегическое видение и вклад в развитие отрасли. Из более чем 150 заявок от компаний со всей России эксперты выбрали 50 победителей.

«ФТС», основанная в Новосибирске в 2018 году, прошла путь от стартапа до зрелого игрока финтех-кластера Сибири. Компания разработала и запатентовала несколько инновационных продуктов. Среди них – «Платежный сервис», алгоритм для оптимизации онлайн-платежей с функцией фрод‑мониторинга, и программа «Гермес», позволяющая автоматизировать обмен данными между системами.

В 2025 году была запущена социальная сеть JoyJet с функцией радара. Она позволяет искать людей по интересам и геолокации. В 2026 году компания стала резидентом инновационного центра «Сколково». Это открыло доступ к грантам, налоговым льготам и экспертной поддержке, что укрепило позиции «ФТС» как инновационной организации.

Также жюри оценило активное участие компании в просветительской деятельности: сотрудники проводят лекции по финансовой грамотности в вузах и ссузах Новосибирска.

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Включение в рейтинг стало важным признанием заслуг команды «ФТС» и ее руководителя.

«Для нас это подтверждение того, что сибирские ИТ-команды способны задавать тренды на федеральном уровне, – прокомментировала Татьяна Анкудинова. – Мы продолжим развивать инновационные решения, которые делают финансовые сервисы доступнее для миллионов людей».

Узнать подробнее о трендах в сфере финтеха, стратегии развития и планах компании можно в интервью с Татьяной Анкудиновой.

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