«Оптимакрос» и OptJet объявили о технологическом партнерстве

Вендор российской платформы корпоративного планирования Optimacros и разработчик отечественного солвера OptJet компания «Квантовые системы» заключили соглашение о технологическом партнерстве. Об этом CNews сообщил представитель «Оптимакрос».

Цель сотрудничества — предоставить клиентам выбор между встроенными инструментами оптимизации и высокопроизводительным коммерческим солвером для выполнения задач сверхбольших размерностей. Партнерство направлено на развитие решений в области интегрированного и оптимизационного планирования.

Компании объединят возможности гибкой платформы для моделирования бизнес-процессов и специализированного оптимизационного движка, чтобы предложить клиентам инструменты для более быстрого и обоснованного принятия управленческих решений. Подключение солверов при автоматизации процессов планирования позволит перейти от сценарного анализа к поиску оптимального решения с учетом целевой функции и ограничений — например, максимизации прибыли, минимизации затрат или балансировки уровня сервиса и запасов.

Сегодня большинство российских компаний решают задачи планирования продаж, производства, закупок и логистики с помощью Excel, донастроек учетных систем и без использования в планировании специализированных алгоритмов, предлагающих оптимальные решения исходя из заданных параметров. По мере роста числа переменных, ограничений и сценариев такие подходы перестают обеспечивать необходимую скорость и точность расчетов. В результате планы формируются вручную, сценарии пересчитываются с задержкой, на выбор наиболее эффективного решения уходит много времени и итоговый результат не включает взаимосвязи между функциями бизнеса.

Платформа Optimacros уже обладает развитой функциональностью для математической оптимизации, успешно используя решения с открытым исходным кодом. Однако рост сложности бизнес-задач и объемов данных у крупнейших российских предприятий требует перехода на новый уровень производительности. Технологическое партнерство с «Квантовыми системами» позволяет интегрировать в экосистему Optimacros коммерческий солвер OptJet, что обеспечит пользователям качественные преимущества:

Повышение производительности: использование специализированных коммерческих алгоритмов OptJet помогает находить оптимальные решения в задачах большой размерности, которые встречаются при планировании производства и цепей поставок.

Сокращение времени расчета: в критичных бизнес-процессах, таких как оперативное производственное планирование или динамическое управление логистикой, время получения ответа сокращается в разы, что позволяет проводить больше итераций сценарного анализа.

Выделенная техническая и методологическая поддержка: в отличие от инструментов Open Source, использование коммерческого солвера гарантирует промышленный уровень надежности и прямой доступ к экспертной поддержке разработчика по вопросам настройки и работы математических алгоритмов.

Таким образом, функциональность Optimacros дополняется возможностью решать задачи математической оптимизации большой размерности — от планирования цепей поставок и производства до распределения ресурсов и управления запасами, опираясь на опыт профессиональной команды методологов и математиков компании «Квантовые Системы». Использование OptJet вместе с платформой позволяет учитывать тысячи ограничений и находить наилучшее решение среди миллионов и миллиардов возможных комбинаций.

В рамках партнерства компания «Оптимакрос» и ее интеграторы будут отвечать за построение и внедрение систем планирования, включая разработку моделей и интеграцию с ИТ-ландшафтом заказчика. «Квантовые системы» обеспечат разработку и внедрение оптимизационных моделей, а также расчет решений с использованием платформы OptJet. В дальнейшем компании планируют развивать и выводить на рынок совместные продуктовые предложения в области интегрированного планирования, в том числе для производства, ритейла и логистики.

Глеб Канин, продуктовый директор «Оптимакрос», сказал: «Наша платформа всегда предлагала мощные инструменты для оптимизации, но мы стремимся давать клиентам лучшие решения для задач любого масштаба. Предложение в качестве дополнительной опции коммерческого солвера OptJet — это логичный шаг для Enterprise-сегмента, который позволяет не просто построить планы производства и цепей поставок, а сделать это максимально быстро, с гарантированной поддержкой и на отечественном коде».

Борис Меленевский, коммерческий директор «Оптимакрос», отметил: «На сегодняшний день Optimacros — это признанный лидер российского рынка интегрированного планирования с более чем 250 проектами. Интеграция с OptJet позволяет превратить модели планирования в инструмент поиска оптимальных решений, что послужит дополнительным импульсом к новым проектам и повысит эффект от автоматизации планирования у текущих клиентов Optimacros. Вместе мы предлагаем рынку комбинацию, которая сочетает гибкость моделирования и вычислительную мощность оптимизации, что в совокупности отвечает на современный запрос к автоматизации — дает видимый экономический эффект от внедрения системы планирования».