Российский рынок LegalTech в 2026 году составит 20 млрд рублей

Российский рынок LegalTech в 2026 г/ достигнет 20 млрд руб. Такой прогноз представлен в совместном исследовании платформы защиты авторских прав Copydefend и центра повышения квалификации для юристов Moscow Digital School. В позитивном сценарии объем рынка увеличится почти на треть по сравнению с предыдущим годом. Об этом CNews сообщили представители Copydefend.

Авторы исследования связывают рост с развитием инструментов ИИ и изменением роли юридической функции в бизнесе. Компании автоматизируют сквозные процессы: претензионную работу, судебную аналитику, взыскание задолженности, проверку контрагентов, защиту интеллектуальной собственности и управление портфелями дел.

На этом фоне интерес бизнеса смещается в сторону платформ, которые позволяют работать с юридическими процессами как с данными: оценивать экономику дела, прогнозировать вероятность исхода спора, контролировать сроки, управлять массивом претензий и отслеживать весь цикл работы.

«Современный LegalTech уже нельзя сводить к вопросу о том, может ли юрист быстрее составить договор. Гораздо важнее способность платформы одновременно сопровождать тысячи дел, оценивать перспективы каждого процесса и измерять воронку от нарушения до взыскания. Именно на этом уровне формируется новая ценность рынка: юридическая функция начинает работать как данные», — сказал основатель и CEO Copydefend Кирилл Кнауб.

Изменения на рынке влияют и на требования к юридическим специалистам. Исследование показывает, что в ближайшие годы будет расти спрос на профессионалов, которые работают на стыке права, данных, искусственного интеллекта и операционного управления. В MDS отмечают рост интереса к ИT-юристам, LegalOps-специалистам, экспертам по персональным данным, интеллектуальной собственности, электронной коммерции, финтеху и искусственному интеллекту.

«Развитие LegalTech меняет не только рынок юридических сервисов, но и саму профессию. Компании ожидают от юристов понимания технологий, данных, цифровых продуктов и бизнес-процессов. Поэтому образовательные программы должны быстрее адаптироваться к изменениям рынка и готовить специалистов, способных работать как с нормами права, так и с цифровой инфраструктурой вокруг них», — сказала Анна Тимофеева, генеральный директор MDS.

Одним из сегментов с заметным потенциалом аналитики называют защиту авторских прав на цифровой контент. Рост креативной экономики, распространение пользовательского контента и развитие генеративного ИИ увеличивают число споров вокруг изображений, текстов, видео, шрифтов, музыки и других объектов интеллектуальной собственности.

По данным Copydefend, 58% дел в претензионной воронке компании завершаются на досудебной стадии. Среднерыночный показатель оценивается на уровне до 25%. Авторы исследования прогнозируют, что в ближайшие годы российский рынок LegalTech будет расти быстрее многих зрелых B2B-сегментов за счет низкой базы, накопленного спроса на цифровизацию юридических процессов, развития инструментов искусственного интеллекта и изменения кадрового профиля юридической профессии.