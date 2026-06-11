Агентство «Эксперт РА» подтвердило высокий кредитный рейтинг Positive Technologies на уровне ruAA и повысил прогноз до стабильного

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в рамках актуализации кредитного рейтинга Positive Technologies подтвердило высокий уровень кредитоспособности компании на уровне ruАА, прогноз по рейтингу изменен на «стабильный». Как отмечает агентство, высокий уровень рейтинга обусловлен умеренно сильной оценкой риск–профиля отрасли, сильными рыночными и конкурентными позициями Positive Technologies, низкой долговой нагрузкой компании при умеренной процентной нагрузке, высокой оценкой ликвидности и рентабельности, а также низким уровнем корпоративных рисков. Об этом CNews сообщил представитель Positive Technologies.

В основу оценки легли финансовые результаты деятельности компании за 2025 г. и планы развития бизнеса в 2026 г. В результате проведенной в 2025 г. трансформации бизнеса компания вернулась к темпам роста, опережающим динамику рынка вдвое. Объем отгрузок в 2025 г. составил 33,6 млрд руб., что на 40% больше, чем годом ранее. Вместе с тем, компания сфокусировалась на операционной эффективности, что позволило по итогам года вернуться в положительную зону по управленческой чистой прибыли (NIC) и выплатить дивиденды по итогам 2025 г. в общей сумме 2 млрд руб. «Эксперт РА» отмечает, что показатели рентабельности Positive Technologies превысили бенчмарки для максимальной оценки, при этом агентство ожидает сохранения высоких показателей рентабельности в будущем.

Существенную часть оценки в рамках рейтинга формирует ликвидность и долговая нагрузка компании. По состоянию на конец 2025 г. кредитный портфель был представлен биржевыми облигационными выпусками и кредитными линиями крупных банков с высокой степенью надежности. В настоящее время доля облигаций в портфеле заимствований составляет 100% с комфортным графиком погашения. Чистый долг Positive Technologies существенно снизился в I квартале 2026 г., составив 6,3 млрд руб. по сравнению с 11,5 млрд руб. годом ранее. Уровень долговой нагрузки (чистый долг / EBITDA LTM) также снизился с 1,92х на конец I квартала 2025 г. до 0,46х по состоянию на 31 марта 2026 г.

«Эксперт РА» дополнительно отмечает низкий уровень корпоративных рисков у Positive Technologies ввиду высокой степени информационной прозрачности, высокого качества стратегического обеспечения и риск-менеджмента. Качество корпоративного управления также оценивается на высоком уровне.

По оценкам «Эксперт РА», рынок информационной безопасности в России по масштабам значительно отстает от рынка США и других развитых стран и находится в стадии активного формирования и развития, что является предпосылкой для продолжения роста рынка в денежном выражении. Агентство отмечает, что, в отличие от большинства других сегментов ИТ–рынка продукты в области кибербезопасности имеют наименьший риск роста конкуренции со стороны зарубежных решений при изменении геополитической обстановки.

«Positive Technologies ставит перед собой амбициозные цели роста и масштабирования бизнеса как в России, так и за рубежом. Мы уже видим результаты работы начала года в повышении прогноза продаж коммерческого блока. Итоги бизнеса группы компаний за первое полугодие будут подведены в течение месяца, однако можно сказать, что планируемые финансовые результаты года просматриваются уверенно. Мы подтверждаем свой прогноз отгрузок на 2026 г. в диапазоне 40–45 млрд руб.», — сказал Максим Филиппов, заместитель генерального директора Positive Technologies.