Orion soft подтвердила зрелость процессов разработки и техподдержки по международным стандартам ISO

Разработчик экосистемы инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft сообщил о подтверждении соответствия своих бизнес-процессов требованиям трех международных стандартов ISO в области управления качеством, предоставления ИТ-услуг и информационной безопасности.

Сертификация распространяется на всю деятельность компании, связанную с разработкой, развитием и сопровождением продуктовой экосистемы Orion soft. В нее входят решения для виртуализации, контейнеризации, управления инфраструктурой и безопасности инфраструктуры, используемые крупным бизнесом и государственными организациями.

По итогам независимого аудита компания получила сертификаты ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1-2021 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021. Эта сертификация подтверждает системный подход Orion soft к управлению качеством ИТ-услуг, прозрачность процессов сопровождения, их непрерывное совершенствование, а также зрелость разработки, тестирования, выпуска и поддержки программного обеспечения. Кроме того, аудит подтвердил наличие комплексной системы управления информационной безопасностью, включая управление рисками, доступом и защитой информационных активов.

«Для заказчиков инфраструктурного ПО важны не только функциональные возможности продуктов, но и зрелость процессов, стоящих за их разработкой и эксплуатацией. Соответствие международным стандартам позволяет объективно оценить уровень организации внутри компании и служит дополнительной гарантией качества, надежности и безопасности решений на всех этапах жизненного цикла», — отметил Сергей Парамонов, директор по ИТ Orion soft.

Наличие такой сертификации особенно важно для организаций государственного сектора, финансовой отрасли, промышленности и других предприятий с повышенными требованиями к надежности ИТ-инфраструктуры, качеству сервисов и защите информации.