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«Сетевое лето 2026»: технический опен-эйр пройдет в Москве

2 июля в Москве пройдет ИТ-фестиваль «Сетевое лето 2026» от команд IT Elements и «Инфосистемы Джет». Практическая конференция уже во второй раз объединит сообщество: сетевых инженеров, архитекторов, специалистов, занимающихся развитием и эксплуатацией сетевой инфраструктуры, а также ИТ-директоров, для которых важно эффективное взаимодействие с инженерными командами.

В этом году в фокусе конференции прикладные темы: R&D в сетях, работа с открытым кодом, новые продукты, анализ программной и аппаратной архитектур разных вендоров. Эксперты разберут практические кейсы: геобалансировку на сетевом уровне, кластеризацию NGFW, построение топологии сети, аналитику, тестирование.

Для участников опен-эйра откроются технические лаборатории с российским сетевым оборудованием, также запланирован воркшоп по использованию нейросетей для прикладных задач. В течение всего дня будут проходить сетевые игры: гонки на коммутаторах и стратегия с захватом замков за счет настройки сетевой связности между устройствами.

Помимо разбора кейсов на «Сетевом лете» поговорим с ИТ-директорами «Инфосистемы Джет», Финтех-Платформы, АО «НСИС» и Яндекса на тему «Как техническому лидеру управлять ИТ в эпоху импортозамещения и ИИ». Также в программе «Прожарка вендоров» — открытый микрофон, где участники конференции смогут задать самые острые вопросы производителям оборудования.

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Среди тем технических сессий «Сетевого лета 2026»:

  • Способы кластеризации NGFW средствами сети
  • Оборудование для коммутаторов
  • SAN для сетевиков: от FC до RoCEv2
  • Динамическая геобалансировка на сетевом уровне
  • Аналитика сетевого оборудования
  • Мультивендорные NMS и автоматическое обнаружение устройств
  • Тестирование производительности сетевого балансировщика

Алексей Пантелеев, директор департамента развития центра сетевых решений «Инфосистемы Джет»: «В прошлом году мы получили очень хороший отклик сообщества, причем как с точки зрения контента — очень мало проводится мероприятий, которые делают акцент на сети и задачах вокруг нее — так и с точки зрения формата события. В этом году с удовольствием продолжаем традицию и приглашаем всех коллег, неравнодушных к сетевым задачам и проблемам!».

Регистрация на «Сетевое лето» открыта.

Рекламаerid:2W5zFHAd193Рекламодатель: АО «Инфосистемы Джет»ИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195Сайт: https://jet.su/

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