Сотрудников стал меньше волновать объем работы и больше — атмосфера в коллективе

Главной причиной стресса на рабочем месте в 2026 г. соискатели назвали общее ощущение нестабильности и непредсказуемости — об этом переживают больше 40% сотрудников российских компаний. Доля соискателей, которых тревожит объем работы, за год сократилась, а тех, кого беспокоит атмосфера в команде, — выросла на 5 процентных пунктов, показало исследование, проведенное сервисом онлайн-рекрутинга hh.ru и психологической платформой Alter. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Общее ощущение нестабильности и непредсказуемости стало самым частым поводом для стресса на рабочем месте в 2026 г. — эту причину отметил 41% респондентов. Также в топ-5 оказались отношения с руководством (40%), атмосфера в команде (доля соискателей, выбравших эту причину, увеличилась с 30% до 35%), объем работы (доля снизилась с 32% до 27% и ушла на две строчки вниз, по сравнению с годом ранее) и сроки выполнения задач (18%).

«Стресс сам по себе не всегда снижает продуктивность: умеренное напряжение может краткосрочно мобилизовать внимание и повысить эффективность. Но хронический, плохо контролируемый стресс действует иначе — ухудшает концентрацию, повышает эмоциональное истощение, увеличивает риск ошибок, конфликтов и выгорания. Исследования показывают, что именно длительное ощущение непредсказуемости и отсутствия контроля сильнее всего связано с ухудшением психологического состояния сотрудников и снижением вовлеченности. В этом смысле неудивительно, что главным источником стресса сотрудники называют не объем задач как таковой, а общую нестабильность и атмосферу в коллективе: в условиях неопределенности люди особенно чувствительны к качеству отношений, поддержке и ощущению психологической безопасности. Особенно важно, что выросла значимость атмосферы в команде — это может отражать накопленную усталость от длительного фона тревоги, когда именно среда межличностного взаимодействия становится главным фактором, помогающим выдерживать нагрузку», — сказала клинический психолог, клинический директор платформы Alter Анастасия Черткова.

Пятерка самых популярных способов справляться с психологическими сложностями у россиян осталась такой же, как и в 2025 г., но внутри списка произошли изменения. Лидирует сон, однако доля респондентов, выбирающих высыпаться, упала и достигла наименьшего значения за пять лет — с 62% в 2021 г. до 49% в 2026 г.

Разговоры с родными и друзьями удерживаются на втором месте, но популярность этого способа также снизилась до пятилетнего минимума — с 48% до 36%.

Спорт в 2026 г. поднялся с четвертой на третью строчку — к нему прибегают 26% соискателей. Еда сместилась с третьей позиции на четвертую (22%).

Курение по-прежнему замыкает топ-5. Это единственный способ справиться с напряжением, который за пять лет показал рост (с 14% до 19%) и вытеснил из пятерки медитации и практики осознанности.

Среди сотрудников различных управленческих уровней выделяются топ-менеджеры: они заметно реже, чем менеджеры среднего звена и линейные работники, делятся переживаниями с близкими и пьют кофе, но чаще медитируют и общаются со своим руководством или HR.

У женщин особенно популярны разговоры с семьей и друзьями, медитации и практики осознанности, прием лекарств и психотерапия, а у мужчин — спорт и алкоголь.

Соискатели в возрасте 18-24 лет спят заметно больше остальных и реже прибегают к спиртному. Однако они же и респонденты от 25 до 34 лет наиболее активно «заедают» стресс и курят. Популярность еды падает с возрастом. Алкоголь чаще всего употребляют в группе 35-44 года.

«Опрос также показал, что доля сотрудников, считающих, что постоянный стресс может привести к увольнению, снизилась до минимального значения за пять лет — с 92% до 79%. Это можно интерпретировать по-разному. С одной стороны, люди действительно могли частично адаптироваться к высокому уровню напряжения: похоже, что хронический стресс постепенно начинает восприниматься как «норма» современной работы. С другой — нельзя исключать и экономический фактор: в периоды нестабильности сотрудники могут сильнее опасаться потери работы и поэтому готовы терпеть более высокий уровень психологического неблагополучия. Косвенно на это указывает и изменение способов совладания со стрессом. Снижение популярности сна и разговоров с близкими может говорить об истощении внутренних ресурсов и дефиците времени на восстановление, а рост курения — о стремлении к быстрым и доступным способам краткосрочной регуляции напряжения. При этом рост популярности спорта выглядит позитивным сигналом: у части людей формируется более активный и телесно-ориентированный способ справляться со стрессом — спорт действительно помогает снизить тревогу и риск выгорания», — сказала Анастасия Черткова.