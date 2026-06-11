СПО вытесняет высшее образование: доля кандидатов без вузовского диплома среди «белых воротничков» выросла на 14% за два года

Аналитика hh.ru показывает, что в разрезе профессиональных сфер за два года доля соискателей, имеющих дипломы о среднем специальном образовании, сильнее всего выросла в строительстве (+13,7%) и достигла 47,3%, а также в сфере производства (6% до 42,3%) и в медицине, фармацевтике (+4,4%) до 40%. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Таким образом, на рынке складывается новый тренд, когда кандидаты со средним профессиональным образованием (СПО) начинают активней претендовать на профессии, до этого традиционно требовавшие высшего образования. Процесс идет устойчиво, охватывает широкий спектр профессий и опирается на практические навыки, не только на дипломы.

В топ-5 профессий с максимальным приростом СПО в резюме за два года вошли:

– 1. Менеджер по продажам - +11% и здесь текущая доля с соискателей имеющих СПО — 43%;

– 2. Специалист по сертификации - +7,6%, с текущей долей 18% СПО;

– 3. Ветеринарный врач - +6,6%, с долей в 26%;

– 4. Медицинский представитель - +5,5%, с долей в 25%;

– 5. Врач - +5,3%, с долей в 14%.

Практика показывает, что и работодатели тоже смягчают требования к наличию образования на различных позициях. Так, сильнее всего выросла доля вакансий, где допускается СПО без вузовского диплома в вакансиях для директоров магазинов до 75,7%, (+62,7%). Такая же яркая динамика зафиксирована в вакансиях для специалистов по взысканию задолженности (до 50,1%, рост +28,2%), а также в вакансиях для начальников складов (до 39% +11,6% за два года).

Кроме того, аналитики hh.ru отмечают, что по многим профессиям наблюдается непрерывный рост доли упоминания СПО один-два года подряд: руководитель отдела маркетинга - более двух лет устойчивого роста; бухгалтер - более двух лет; директор магазина - два года (резюме), полтора года (вакансии); BI-аналитик - около двух лет.

По сферам устойчивый рост зафиксирован в финансах, закупках, маркетинге, HR и медицине (около полутора лет подряд).

«Структурный дефицит кадров заставляет работодателей быть прагматичнее. В условиях недостатка компетенций компании смягчают формальные требования и фокусируются на реальных навыках и особенно в производстве, строительстве, продажах. При этом практический опыт конкурирует с академической подготовкой. Кандидаты с СПО, которых в целом на рынке становится все больше, часто обладают отраслевой экспертизой и техническими навыками, которые востребованы сильнее академических знаний. Можно предположить, что такая структурная трансформация продолжится и далее: высшее образование сохранит монополию в экспертных сегментах (ИТ, юриспруденция, топ-менеджмент), но в прикладных функциях его роль станет все более размытой. Мы видим этот тренд и на стороне соискателей, которые увеличивают долю упоминания СПО в своих резюме уже который год», - сказала Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.