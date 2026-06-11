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В iSpring LMS теперь можно создавать курсы с помощью ИИ

Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного обучения, обновила платформу iSpring LMS. В системе появилась функция создания курсов с помощью искусственного интеллекта в лонгридах. Об этом CNews сообщили представители iSpring.

Раньше инструменты искусственного интеллекта в продуктах iSpring помогали решать отдельные задачи: генерировать тесты, изображения, переводить или дорабатывать текст. При этом сам курс нужно было собирать вручную: анализировать исходные материалы, выделять главное, продумывать структуру и превращать информацию в понятный учебный контент. Новый инструмент iSpring LMS позволяет автоматизировать этот этап и быстрее получать готовый черновик курса.

Теперь достаточно описать тему и добавить файлы с исходными материалами, например бриф, структуру, требования или методические документы. На их основе искусственный интеллект формирует структуру курса, описание и модули, а затем создает черновик в формате лонгрида, который автор может отредактировать при необходимости.

Обновление помогает сократить время разработки обучающих материалов, особенно в ситуациях, когда компании нужно быстро запустить новый курс или подготовить несколько версий для разных аудиторий. Искусственный интеллект берет на себя обработку исходных данных и подготовку базовой структуры, а разработчик курсов может сосредоточиться на методике, качестве содержания и адаптации курса под задачи бизнеса.

«Мы видим, что для команд обучения одна из самых трудоемких задач – не только разработать курс, но и быстро превратить разрозненные материалы в понятную учебную структуру. Новый ИИ-инструмент в iSpring LMS помогает снять с автора значительную часть технической и подготовительной работы: собрать основу курса, предложить логику модулей и подготовить черновик лонгрида. При этом финальное качество по-прежнему остается за методистом или экспертом. Такой подход ускоряет запуск обучения и позволяет командам больше внимания уделять содержанию, практике и результатам сотрудников», – отметил Михаил Кречин, руководитель по развитию продуктов компании iSpring.

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