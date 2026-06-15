CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

8 из 10 стажеров получают офер от работодателя после прохождения стажировки

Две из трех компаний принимают молодежь на стажировки. В опросах SuperJob, сервиса по поиску работы и подбору персонала, приняли участие 1000 работодателей и 1000 молодых людей до 27 лет, имеющих стажерский опыт. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Доля работодателей с действующими программами стажировок составляет 30%, еще 36% программы как таковой не имеют, но стажеров принимают.

54% работодателей по итогам стажировок приглашают на работу более половины своих стажеров (год назад таких было 51%). А каждая четвертая организация делает оферы только самым способным.

Что касается отношения самих стажеров к подобным практикам, 7 из 10 молодых людей 18—27 лет с опытом стажировок устроились именно в ту компанию, где проходили их, — это максимальный показатель за всю историю наблюдений (год назад было 66%). Еще 11% стажеров офер получили, но отказались от предложения трудоустройства. Лишь 7% признались, что им вовсе не предлагали работу.

При этом восприятие стажировки молодежью смещается: если год назад 66% считали ее способом получить навыки, то теперь таких уже 71%, а стремящихся «устроиться на работу в эту компанию» становится меньше (с 16 до 12% за год). Молодежь все чаще рассматривает стажировку как прямую дорогу к практическому опыту, а работодатели — как готовый механизм решения проблемы нехватки кадров.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации
Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации Телеком

Населенных пунктов: 198

Время проведения: 20 апреля – 31 мая 2026 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители организаций и предприятий, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что лучше — отечественные решения для виртуализации, опенсорс или совмещать — обсудят 23 июня участники митапа CNews

Гигантский российский ритейлер арендует на год рой БПЛА, чтобы заменить курьеров в доставке

«РЖДстрой» заменил IBM Maximo на российскую платформу и оптимизировал бизнес-процессы

Власти разрешили «Почте России» ввести платные цифровые почтовые ящики

Инфраструктура 2030: как перестать строить ИТ по лекалам прошлого

Российские химики создали термостойкий материал для оптики, способной работать в космосе

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Обзор доступного смартофна HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

Показать еще

Наука

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений
Показать еще