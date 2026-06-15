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«Гигант — Компьютерные системы»: российский бизнес перестает закупать ИТ-инфраструктуру с запасом

Почти все российские компании среднего и крупного бизнеса столкнулись с последствиями «кризиса железа». На фоне роста стоимости серверов, систем хранения данных и заемного финансирования организации меняют подход к развитию ИТ-инфраструктуры: вместо наращивания мощностей впрок компании переходят к расчету полной стоимости владения и гибридным моделям эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители компании «Гигант — Компьютерные системы».

Согласно исследованию рынка, на которое ссылаются участники отрасли, 99% компаний считают ситуацию на рынке оборудования серьезным вызовом для развития ИТ-инфраструктуры. При этом более половины организаций увеличили бюджеты на инфраструктурные проекты, однако рост расходов не всегда означает расширение вычислительных мощностей. Значительная часть затрат связана с удорожанием серверов, СХД, программного обеспечения и сопутствующих сервисов.

Наиболее заметные изменения происходят в подходе к закупкам. Если раньше компании часто формировали резерв мощностей на несколько лет вперед, то сейчас инфраструктурные проекты все чаще оцениваются через призму экономической эффективности. Бизнес анализирует не только стоимость приобретения оборудования, но и расходы на эксплуатацию, энергопотребление, лицензирование, информационную безопасность, сопровождение и обновление инфраструктуры.

Одновременно растет интерес к облачным сервисам. По данным исследования, более трети компаний рассматривают полный или частичный перенос нагрузок в облачную среду. Однако речь не идет о массовом отказе от собственной инфраструктуры. Для большинства организаций облако становится частью гибридной модели, а не полной заменой серверов и СХД.

«Рынок постепенно уходит от логики "закупить больше оборудования на всякий случай". Сегодня компании гораздо внимательнее считают экономику каждого проекта. При этом облако не отменяет зависимость от рынка оборудования. Провайдеры используют те же серверы, системы хранения данных и средства защиты информации, стоимость которых также растет. Поэтому ключевой вопрос сейчас заключается не в выборе между собственным оборудованием и облаком, а в поиске оптимальной модели управления инфраструктурой и затратами», - отметил Дмитрий Пустовалов, директор департамента обеспечения и развития компании «Гигант — Компьютерные системы».

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Еще одним фактором, влияющим на рынок, становится накопленный спрос на обновление оборудования. Многие компании в последние годы откладывали модернизацию, продлевая срок службы существующего парка. Однако возможности такого подхода постепенно исчерпываются. Там, где оборудование приближается к пределу эксплуатационного ресурса, обновление становится необходимостью независимо от стоимости новых решений.

В результате рынок серверов, СХД и облачных сервисов входит в этап более прагматичного потребления. Компании продолжают инвестировать в инфраструктуру, но все реже готовы платить за избыточный технологический запас. Конкурировать будут решения, которые позволяют прогнозировать затраты, обеспечивают необходимую производительность и помогают эффективнее использовать уже имеющиеся ресурсы.

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